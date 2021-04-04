جامعة عين شمس تحفز طاقات شبابها بحثًا عن جامعات الجيل الرابع

قال الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب إن النظر للطالب الجامعي باعتباره شريكا في بناء الحاضر و تغيير المستقبل نحو الأفضل ؛ يدفعنا لتغيير فلسفتنا في التعامل مع الطلاب باعتبارهم جزء من منظومة التطوير وليس مجرد متلقين ، متحدثًا عن أجندة قطاع التعليم و الطلاب المشاركة في المؤتمر العلمي التاسع للجامعة و الذي ينطلق هذا العام تحت عنوان"جامعات الجيل الرابع بين الواقع والطموحات"، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس في الفترة من ٦ إلى ٨ من أبريل الجاري.





وأوضح الدكتور عبد الفتاح سعود أن قطاع التعليم و الطلاب يشارك في مؤتمر الجامعة هذا العام برؤية مختلفة تضع الطالب في الصفوف الأولى ليكون طرفًا فاعلًا ومؤثرًا في كافة الأنشطة المزمع إقامتها ضمن فاعليات المؤتمر.فلأول مرة تقام عدة مسابقات للطلاب من خلال مركز الإبتكار و ريادة الأعمال بالجامعة I hub ، تهدف إلى استنفار طاقات وإبداعات الشباب الجامعي بما يسهم في خلق بيئة أكاديمية فريدة قادرة على التأثير الإيجابي بشكل أو بآخر في طبيعة العملية التعليمية وجعل المرحلة الجامعية خطوة على الطريق نحو الدخول بقوة لسوق العمل و الحياة العملية ، كما تحفز جهود الجامعة للتحول نحو جامعة من جامعات الجيل الرابع .





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فمن خلال المسابقات التي تشمل ثلاث مسارات، وهي ( مسابقة المسار الطبي والذي يتناول نموذج محاكاة منظمة الصحة العالمية ، مسابقة مسار الابتكار، و مسابقة مسار العلوم التربوية والإجتماعية) ، يقوم الطلاب المشاركون في كل مسار من مسارات المسابقة الثلاث، بتقديم نموذج محاكاة للدور الذي يمكن أن تقوم به كل كلية في تحول الجامعة لجامعة من جامعات الجيل الرابع . و تتكون لجنة التحكيم من مديري مكاتب مركز الإبتكار وريادة الأعمال في كل كلية ومعهد بالجامعة.





و أضاف الدكتور عبد الفتاح سعود أنه تم رصد جوائز ضخمة للطلاب الفائزين في المسابقات بإجمالي جوائز تصل إلى ٧٠ ألف جنيه. على أن يتم إعلان النتائج في الجلسة الختامية لليوم الأول للمؤتمر والذي تم تخصيصه كاملًا لأجندة قطاع التعليم و الطلاب و تبدأ فاعلياته في التاسعة من صباح يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٦ أبريل بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة وحتى الرابعة من عصر ذلك اليوم.





و حول أبرز الجلسات والمشاركون في فاعليات اليوم الأول للمؤتمر ، أوضح الدكتور عبد الفتاح سعود أن هناك تنوع كبير في الموضوعات المطروحة للنقاش، من بينها "جامعات الجيل الرابع من منظور ثقافي و إبداعي" ويتحدث فيها أ.هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة ، كما يناقش أ. د. شريف حماد وزير البحث العلمي سابقًا ، مواصفات و طبيعة جامعات الجيل الرابع، و يستعرض أ.د. ماجد غنيمة مدير مركز الابتكار و ريادة الأعمال رؤية جامعة عين شمس لدعم منظومة الابتكار و ريادة الأعمال بالجامعة ، وغيرها من الموضوعات التي سيتم مناقشتها على مدار ١٢ جلسة بجانب الجلستين الافتتاحية والختامية.





ولمزيد من المعلومات حول فاعليات المؤتمر العلمي التاسع لجامعة عين شمس على مدار أيامه الثلاث ، يرجى متابعة الرابط التالي :







