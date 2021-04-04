جامعة عين شمس تحفز طاقات شبابها بحثًا عن جامعات الجيل الرابع

قال الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب إن النظر للطالب الجامعي باعتباره شريكا في بناء الحاضر و تغيير المستقبل نحو الأفضل ؛ يدفعنا لتغيير فلسفتنا في التعامل مع الطلاب باعتبارهم جزء من منظومة التطوير وليس مجرد متلقين ، متحدثًا عن أجندة قطاع التعليم و الطلاب المشاركة في المؤتمر العلمي التاسع للجامعة و الذي ينطلق هذا العام تحت عنوان"جامعات الجيل الرابع بين الواقع والطموحات"، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس في الفترة من ٦ إلى ٨ من أبريل الجاري.
وأوضح الدكتور عبد الفتاح سعود أن قطاع التعليم و الطلاب يشارك في مؤتمر الجامعة هذا العام برؤية مختلفة تضع الطالب في الصفوف الأولى ليكون طرفًا فاعلًا ومؤثرًا في كافة الأنشطة المزمع إقامتها ضمن فاعليات المؤتمر.فلأول مرة تقام عدة مسابقات للطلاب من خلال مركز الإبتكار و ريادة الأعمال بالجامعة I hub ، تهدف إلى استنفار طاقات وإبداعات الشباب الجامعي بما يسهم في خلق بيئة أكاديمية فريدة قادرة على التأثير الإيجابي بشكل أو بآخر في طبيعة العملية التعليمية وجعل المرحلة الجامعية خطوة على الطريق نحو الدخول بقوة لسوق العمل و الحياة العملية ، كما تحفز جهود الجامعة للتحول نحو جامعة من جامعات الجيل الرابع .
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فمن خلال المسابقات التي تشمل ثلاث مسارات، وهي ( مسابقة المسار الطبي والذي يتناول نموذج محاكاة منظمة الصحة العالمية ، مسابقة مسار الابتكار، و مسابقة مسار العلوم التربوية والإجتماعية) ، يقوم الطلاب المشاركون في كل مسار من مسارات المسابقة الثلاث، بتقديم نموذج محاكاة للدور الذي يمكن أن تقوم به كل كلية في تحول الجامعة لجامعة من جامعات الجيل الرابع . و تتكون لجنة التحكيم من مديري مكاتب مركز الإبتكار وريادة الأعمال في كل كلية ومعهد بالجامعة.
و أضاف الدكتور عبد الفتاح سعود أنه تم رصد جوائز ضخمة للطلاب الفائزين في المسابقات بإجمالي جوائز تصل إلى ٧٠ ألف جنيه. على أن يتم إعلان النتائج في الجلسة الختامية لليوم الأول للمؤتمر والذي تم تخصيصه كاملًا لأجندة قطاع التعليم و الطلاب و تبدأ فاعلياته في التاسعة من صباح يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٦ أبريل بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة وحتى الرابعة من عصر ذلك اليوم.
و حول أبرز الجلسات والمشاركون في فاعليات اليوم الأول للمؤتمر ، أوضح الدكتور عبد الفتاح سعود أن هناك تنوع كبير في الموضوعات المطروحة للنقاش، من بينها "جامعات الجيل الرابع من منظور ثقافي و إبداعي" ويتحدث فيها أ.هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة ، كما يناقش أ. د. شريف حماد وزير البحث العلمي سابقًا ، مواصفات و طبيعة جامعات الجيل الرابع، و يستعرض أ.د. ماجد غنيمة مدير مركز الابتكار و ريادة الأعمال رؤية جامعة عين شمس لدعم منظومة الابتكار و ريادة الأعمال بالجامعة ، وغيرها من الموضوعات التي سيتم مناقشتها على مدار ١٢ جلسة بجانب الجلستين الافتتاحية والختامية.
ولمزيد من المعلومات حول فاعليات المؤتمر العلمي التاسع لجامعة عين شمس على مدار أيامه الثلاث ، يرجى متابعة الرابط التالي :