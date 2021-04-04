الأرصاد : موجة حارة وأتربة تشهدها البلاد فى هذا الموعد

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد ب هيئة الأرصاد الجوية، إن طبيعة فصل الربيع الذى تشهده البلاد حاليا هو التعرض لبعض الموجات الحارة.





وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحنا مصرى والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن موجة حارة تشهدها البلاد بداية من اليوم الأحد، ومن المقرر أن ترتفع تدريجيا حتى الوصول إلى 35 درجة يومى الثلاثاء والأربعاء.





وأشارت إلى أن الطقس يشهد انخفاضا طفيفا تدريجيا مرة أخرى بدرجات الحرارة بداية من الخميس القادم، ومن المقرر أن تصل 27 درجة مئوية، مطالبة بعدم تخفيف الملابس تجنبا للإصابة بنزلات البرد.





وتابعت أن الموجة الحارة ستصاحبها أتربة عالقة فى الجو والتى ستقلل الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية، والصحراوية نتيجة لكتلة هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية والتى تؤثر برياح شمالية شرقية والذى يعمل بدوره لارتفاع درجة الحرارة، مشيرة إلى أن بداية من الخميس ستعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية بدرجة 26 درجة مئوية .











