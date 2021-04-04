تعليم الوادي الجديد : استصلاح 10 أفدنة لزراعتها بالنخيل داخل مدرسة

أعلن الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد ، اليوم الأحد، عن استصلاح ١٠ أفدنة داخل مدرسة بلاط الزراعية وذلك تمهيدًا لزراعتها بفسائل النخيل.





أكد النيلي، توافر مياه الري من خلال تشغيلها بمقر المدرسة، وذلك ضمن خطط التدريب العملي لطلاب المدرسة، وتحقيق عائد مادي من البلح.









وأشاد "النيلي"، في بيان صحفي له، اليوم الأحد، بما شهده من أعمال داخل المدرسة كإحدى المدارس الإنتاجي بالمحافظة وحرص الجميع على الصالح العام والارتقاء والنهوض بالعمل لتحقيق أفضل النتائج الإيجابية، مقدمًا شكره للجميع.

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كما وجه "النيلي"، ببذل الكثير من العطاء للنهوض بالعمل، وكذا التدريبات العملية للطلاب وصقل مهاراتهم بالمجال الزراعي من أجل تخريج أجيال مستقبلية ينتظرها سوق العمل الحر.









وفي ذات السياق بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عقد المقابلات الشخصية للإعلان للمديرية رقم ١ لسنة ٢٠٢١، لشغل وظائف المتابعة وتقويم الأداء من اليوم الأحد الموافق الرابع من أبريل وحتى الأربعاء الموافق ٧ أبريل، مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد.





وأعلن الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، في بيان صحفي، اليوم الأحد، عن تخصيص يوم الأحد في التاسعة صباحا لعقد المقابلات الشخصية للعاملين بالمديرية فقط، وذلك بمكتب وكيل الوزارة، على أن يتم تخصيص يوم الاثنين الخامس من أبريل لمقابلة المتقدمين لشغل الوظائف من العاملين بإدارتي الخارجة وباريس، على أن يكون يوم الثلاثاء لمقابلة العاملين بإدارات الداخلة وبلاط والفرافرة، كما أنه جرى تخصيص يوم الأربعاء السابع من أبريل الجاري للمتخلفين عن الحضور بالمديرية وجميع الإدارات التعليمية.





وقال النيلي، إن اختبار الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية سيجري بمعمل الحاسب الآلي بالمديرية وإدارة الداخلة التعليمية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وكلف الإدارات التعليمية بإبلاغ المتقدمين والمستهدفين بالمواعيد المقررة.



