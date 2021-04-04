3 طلاب بصيدلة الفيوم يتنافسون للفوز بجائزة علمية قيمتها مليون دولار

صرح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم بأن ثلاثة طلاب من كلية الصيدلة بجامعة الفيوم قد حققوا إنجازًا كبيرًا للجامعة؛ حيث حصلوا على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة في واحدة من أكبر المسابقات على مستوى العالم، وهي مسابقة جائزة هالت Hult Priz وذلك في أول مشاركة لجامعة الفيوم في هذه الجائزة.

وأوضح شديد أن الجائزة يشارك فيها طلاب الجامعات على مستوى العالم، لتقديم حلول مبتكرة، من شأنها القضاء على المشاكل الحرجة في العالم، كما أن المؤسسة القائمة على هذه الجائزة هي مؤسسة غير ربحية، توفر منصة عالمية لطلاب الجامعات للابتكار، وتكرس جهودها للمشروعات والأفكار العالمية، من خلال مسابقة طلابية مفتوحة للطلاب الجامعيين من مختلف أنحاء العالم، وهي ما يشار إليها باسم جائزة نوبل للطلاب، من قبل الحائز على جائزة نوبل محمد يونس، وتعتبر هي أكبر جائزة عالمية للطلاب..





وتبدأ الجائزة محليًّا بين عدد من الفرق الممثلة لعدد من الجامعات المصرية، على أن يتم تصعيد الفريق الأول على مستوى مصر للمنافسة عامليًّا كممثلين لمصر في الجائزة؛ حيث يسافر الفريق الفائز إلى لندن للخضوع لتدريب مكثَّف مدته شهرين في Hult Business School وبعدها يشاركون باسم مصر للحصول على الجائزة، وقيمتها مليون دولار.