مانشستر يونايتد يستضيف برايتون في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق مانشستر يونايتد، نظيره برايتون، اليوم، الأحد، في تمام التثامنة والنصف مساءً، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الأسبوع رقم 30 من الدوري الإنجليزي.





ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في جدول ترتيب فرق البيريميرليج برصيد 57 نقطة، خلف جاره مانشستر سيتي المتصدر برصيد 74 نقطة.





ويدخل يونايتد المباراة وعينه على تحقيق انتصار جديد على الفريق الذي كان قد فاز عليه بثلاثة أهداف لاثنين في ستاد أميكس في مواجهة الدور الأول.





ومع عودة اللاعبين الدوليين إلى الفريق بعد انتهاء التوقف الدولي، سيقوم سولشاير بدراسة الخيارات المتاحة لاختيار التشكيل الأنسب لبدء المباراة





واستأنف ماركوس راشفورد تدريباته، وهناك احتمالية كبيرة لمشاركته في مباراة اليوم، وذلك بعدما كان قد غادر معسكر المنتخب الإنجليزي نتيجة إصابته في الكاحل.



