الأعلى في تاريخ الشركة.. الشرقية للدخان تتنج 7 مليار سيجارة خلال مارس

أعلنت الشركة الشرقية ايسترن كومبانى عن إنتاج نحو 7 مليارات سيجارة محلية خلال شهر مارس هو أعلى من أى رقم إنتاجى سابق بحوالى 10%.
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وقالت الشركة فى بيان لها اليوم، إن انتاج شهر مارس 2021 هو أعلى رقم إنتاجى فى تاريخ الشركة واعلى مما تم انتاجه فى مارس السابق بنسبة نمو 45%، وبمعدلات نمو شهرية منذ بداية العام الجارى بنحو 15%.
وأضافت الشركة أن معدلات الانتاج اليومى ارتفعت بشكل كبير خلال الشهور الماضية بنسبة تفوق 25%.
وأرجعت الشركة ارتفاع معدلات الانتاج الى تطبيق سياسات انتاجية جديدة وتحسين الاستخدام الامثل للماكينات.
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وقالت الشركة فى بيان لها اليوم، إن انتاج شهر مارس 2021 هو أعلى رقم إنتاجى فى تاريخ الشركة واعلى مما تم انتاجه فى مارس السابق بنسبة نمو 45%، وبمعدلات نمو شهرية منذ بداية العام الجارى بنحو 15%.
وأضافت الشركة أن معدلات الانتاج اليومى ارتفعت بشكل كبير خلال الشهور الماضية بنسبة تفوق 25%.
وأرجعت الشركة ارتفاع معدلات الانتاج الى تطبيق سياسات انتاجية جديدة وتحسين الاستخدام الامثل للماكينات.
وأشارت الشركة الى تحقيق أعلى رقم بيع في تاريخ الشركة بأكثر من 6.1 مليار سيجارة بنسبة نمو 20% مقارنة بالعام الماضي لنفس الشهر، مضيفة أن الزيادة نتيجة تنفيذ الخطط التسويقية والبيعية لمنتجات الشركة ومتابعة الأسواق واكتشاف فرص النمو وغلق الفجوات البيعية.