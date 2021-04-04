الأعلى في تاريخ الشركة.. الشرقية للدخان تتنج 7 مليار سيجارة خلال مارس

وأشارت الشركة الى تحقيق أعلى رقم بيع في تاريخ الشركة بأكثر من 6.1 مليار سيجارة بنسبة نمو 20% مقارنة بالعام الماضي لنفس الشهر، مضيفة أن الزيادة نتيجة تنفيذ الخطط التسويقية والبيعية لمنتجات الشركة ومتابعة الأسواق واكتشاف فرص النمو وغلق الفجوات البيعية.



