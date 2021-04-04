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بعد وصول المومياوات إليه.. تعرف على أسعار تذاكر متحف الحضارة المصرية.. فيديو

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:21 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية القديمة، إن متحف الحضارة يرجع إلى عام 2002 وفكرة إنشائه ترجع للثمانينات من القرن الماضى.


وأكد الدكتور أحمد غنيم أن المتحف حلم يمتد منذ 20 سنة ويعكس الحضارة المصرية منذ قبل التاريخ بداية من الإنسان بنزلة خاطر قبل 35 ألف سنة مروروًا بالعصر الفرعونى ثم العصر الإغريقي والرومانى ثم القبطى والإسلامى والحديث والمعاصر.


وأضاف الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية القديمة، خلال لقاء خاص على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يتم عرض جميع التواريخ والصناعات داخل متحف الحضارة، حتى أن أول طرف صناعى فى التاريخ معروض داخل المتحف ومصنوع من الجلد، وتم عرض أول هارد فى التاريخ.


وأوضح أن أعمال إنشاء المتحف توقفت بعد ثورة 2011 ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسى قرر دعم فكرة استكمال المتحف وكل المسئولين للخروج بهذا الشكل اللائق، منوهًا إلى أن متحف الحضارة يفتح أبوابه للجمهور وسعر التذكرة للمصرى والعربى 60 جنيهًا وعليها تخفيض 50% فى أول أسبوعين، وللطالب المصرى 30 جنيها وعليها تخفيض 50% فتصبح 15 جنيهًا.


وأشار إلى أن هناك شاشات عرض لبعض القطع وتوضيح معلومات عن كيفية تصنيع العجلة الحربية وبعض القطع الموجودة بالمعرض.

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