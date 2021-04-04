مصر للطيران تربط رحلاتها الداخلية بين شرم الشيخ والغردقة بأسعار خاصة

أعلنت مصر للطيران ، عن تشغيل رحلتين أسبوعيا تربط بين مطار شرم الشيخ ومطار الغردقة ، وذلك يومي الأحد والخميس من كل أسبوع اعتبارًا من ١٥ إبريل الجاري وبأسعار تبدأ من ١٢٠٠ جنيه.
وذلك في إطار اهتمام الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية ، بتنشيط السياحة بين مدن البحر الأحمر، وربطها ببعض في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني.
وتٌسير الشركة هذه الرحلات بخط سير ( شرم الشيخ /الغردقة /شرم الشيخ ) .
جدير بالذكر أن مصر للطيران تٌسير رحلاتها بين شرم الشيخ و الغردقة بطراز الآيرباص A220-300 المزود بخدمات الإنترنت ومشاهدة المواد الترفيهية عبر خدمة الـ Streaming.
ويمكن للعملاء حجز تذاكرهم عبر موقعها الإلكتروني egyptair.com أو الاتصال بـ 1717 أو من خلال مكاتب مصر للطيران أو وكلاء السياحة والسفر المعتمدين.