مصر للطيران تربط رحلاتها الداخلية بين شرم الشيخ والغردقة بأسعار خاصة

أعلنت مصر للطيران ، عن تشغيل رحلتين أسبوعيا تربط بين مطار شرم الشيخ ومطار الغردقة ، وذلك يومي الأحد والخميس من كل أسبوع اعتبارًا من ١٥ إبريل الجاري وبأسعار تبدأ من ١٢٠٠ جنيه.





وذلك في إطار اهتمام الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية ، بتنشيط السياحة بين مدن البحر الأحمر، وربطها ببعض في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني.





وتٌسير الشركة هذه الرحلات بخط سير ( شرم الشيخ /الغردقة /شرم الشيخ ) .





جدير بالذكر أن مصر للطيران تٌسير رحلاتها بين شرم الشيخ و الغردقة بطراز الآيرباص A220-300 المزود بخدمات الإنترنت ومشاهدة المواد الترفيهية عبر خدمة الـ Streaming.



