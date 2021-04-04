ضبط زيت طعام ولحوم مصنعة مجهولة المصدر في حملات تفتيشية بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.





واكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه قام قطاع تموين جنوب الشرقية برئاسة عاطف عراقي حسن رئيس القطاع بتحرير 10 محاضر جنح ضد أصحاب محال تجارية للاتجار في مواد غذائية مجهولة المصدر وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لاعدامها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وأشارت الي انه تم تحرير محضر رقم ( 546 ) جنح ضد المواطن ق .أ .ق لحيازته 6 جراكن زيت طعام مجهول المصدر زنة الجركن 20 كجم.

وتم تحرير محضر رقم ( 547 ) جنح ضد المواطن أ .ر .ع صاحب محل دواجن وتم التحفظ على 100 طبق كبد وقوانص زنة الطبق نصف كليو جراما و 40 طبق صدور فراخ مخلى مجهولة المصدر .





وتحرير محضر جنح رقم ( 548 ) ضد المواطن أ . ر .م صاحب سوبر ماركت وتم ضبط 20 طبق لحم مفروم وزنة الطبق كليو جراما و 12 كيلو لحوم مصنعة مجهولة المصدر.