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اقتصاد

تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:43 م
تراجع مؤشرات البورصة
تراجع مؤشرات البورصة
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محمد صبيح
دفعت مبيعات المتعاملين الأجانب، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

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وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 10508 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 2050 نقطة.

ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 12860 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 4025 نقطة.

 كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 2009 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 2950 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 1292 نقطة.
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