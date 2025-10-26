قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهند والصين تستأنفان الرحلات الجوية المباشرة بعد توقف دام 5 سنوات
محمد عبدالجليل: اتحاد الكرة تسبب في أزمة بين حسام حسن وحلمي طولان
ريال مدريد يسعى لرد الاعتبار أمام برشلونة في أول كلاسيكو بعهد ألونسو
المتحف المصري الكبير.. صرح يحفظ ذاكرة الإنسانية ويروي حكايات الملوك والعلماء
واجبات الأعضاء ومحظوراتهم في مجلس الشيوخ.. التفاصيل كاملة
أسد عملاق بجنوب إفريقيا يقفز من مقطورة وعدسات الكاميرات تلتقطه| شاهد
ترامب: تمكنا من تحقيق السلام في غزة والشرق الأوسط
بوتين: صاروخ بوريفيستنيك المجنح النووي غير محدود المدى ولا مثيل له في العالم
الاتحاد العربي للفنادق والسياحة: المتحف المصري الكبير وعد بالمستقبل ورسالة إبهار جديدة من مصر
مدبولي يتفقد اليوم عددا من مشروعات السويس
ختام مهرجان الموسيقى العربية .. 20 صورة من حفل صابر الرباعي و«سوما» |شاهد
حلم اللقب الثامن يعود من جديد.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2025
في ذكرى ميلاده.. سعيد الشيمي يوجه رسالة مؤثرة لصديقه الراحل محمد خان|فيديو

مدير التصوير سعيد الشيمي مع أوركيد سامي
أوركيد سامي

في ذكرى ميلاد المخرج الكبير محمد خان، وجَّه  مدير التصوير القدير سعيد الشيمي رسالة مؤثرة إلى روح صديقه الراحل، عبّر فيها عن عمق مسيرتهما الفنية المشتركة، مؤكدًا أن خان سيظل رمزًا من رموز الفن المصري وأيقونة من أيقونات السينما الواقعية.

وقال الشيمي في لقاء لموقع صدي البلد الاخباري : "محمد خان لم يكن مجرد مخرج عظيم، بل كان إنسانًا محبًا للحياة، متابعًا لكل جديد في عالم السينما، ومخلصًا لفنه حتى آخر لحظة. هو وأخويا وصديقي العزيز، رائد الواقعية في مصر، الذي علّم أجيالًا كاملة معنى الصدق في الصورة والمشهد."

واختتم الشيمي حديثه بالتأكيد على أن أعمال محمد خان ستبقى خالدة في وجدان الجمهور، لأنها نابعة من واقع الناس وحياتهم اليومية، مشيرًا إلى أن السينما المصرية لن تنجب مثله بسهولة.

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

