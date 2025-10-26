في ذكرى ميلاده.. سعيد الشيمي يوجه رسالة مؤثرة لصديقه الراحل محمد خان|فيديو

في ذكرى ميلاد المخرج الكبير محمد خان، وجَّه مدير التصوير القدير سعيد الشيمي رسالة مؤثرة إلى روح صديقه الراحل، عبّر فيها عن عمق مسيرتهما الفنية المشتركة، مؤكدًا أن خان سيظل رمزًا من رموز الفن المصري وأيقونة من أيقونات السينما الواقعية.

وقال الشيمي في لقاء لموقع صدي البلد الاخباري : "محمد خان لم يكن مجرد مخرج عظيم، بل كان إنسانًا محبًا للحياة، متابعًا لكل جديد في عالم السينما، ومخلصًا لفنه حتى آخر لحظة. هو وأخويا وصديقي العزيز، رائد الواقعية في مصر، الذي علّم أجيالًا كاملة معنى الصدق في الصورة والمشهد."

واختتم الشيمي حديثه بالتأكيد على أن أعمال محمد خان ستبقى خالدة في وجدان الجمهور، لأنها نابعة من واقع الناس وحياتهم اليومية، مشيرًا إلى أن السينما المصرية لن تنجب مثله بسهولة.