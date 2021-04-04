محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من مركز الخدمات والطوارئ والسلامة العامة المتطورة

أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد توجيهاته بسرعة الانتهاء من إنشاء مركز الخدمات والطوارئ والسلامة العامة المتطورة والجاري العمل بانشائة بديوان عام المحافظة ،تمهيدا لبدء المنظومة الجديدة به بعد أن تم اختيار بورسعيد لينطلق منها المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطواري لتكون نموذجا يتم بعدها تعميم المشروع علي مستوى الجمهورية طبقا لتوجيهات الرئيس كما تم في مشروعات التأمين الصحي والمحافظة الرقمية.





ورافق المحافظ خلال تفقده الأعمال الجارية بالمركز المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء إبراهيم عزب المشرف العام علي ادارة الازمات .





واطلع المحافظ علي معدلات العمل داخل المركز موجها بتكثيف الجهود وسرعة إنجاز العمل.



