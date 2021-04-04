تأجيل قطع المياه عن مناطق روكسى ومصر الجديدة لـ بعد غد

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن تأجيل انقطاع المياه عن مناطق ( میدان روكسي - شارع المرغني - شارع سيد المرغني - ابراهيم اللقاني - نزيه خليفه ) وضعف المياه عن ( میدان صلاح الدين ومتفرعاته)، ليكون اعتبارا من الساعه الثامنه صباح بعد غد الثلاثاء وحتی الساعة الثانيه ظهرا من نفس اليوم.



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وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لتنفيذ أعمال تحويلات مواسير المياه المتعارضة مع أعمال كوبري السواح والتي يستلزم تحويل مسار خط مياه قطر ۱۰۰۰ مم بميدان السواح.

وناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

ونوهت الشركة بأن سيارات المياه الصالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.