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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من الترامادول مع راكب أجنبي

صدى البلد

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة الأستاذ أحمد على، مدير الإدارة، من إحباط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.


فى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة إيجن اليونانية القادمة من أثينا، اشتبه خالد شعبان، رئيس قسم اللجنة الجمركية، فى راكب أجنبى الجنسية قادم من اليونان يحاول الخروج من صالة الوصول.


وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية أجاب بالنفي.


وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة يوسف منشاوى مأمور الفحص فأفاد بوجود شرائط أدوية.


وبالعرض على الدكتور حسين هيكل، نائب مدير الإدارة، قرر تكليف أمير محمود، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 143.5 شريط بها 1435 قرصا من أقراص الترامادول المخدرة بين طيات الملابس داخل حقائبه.


قرر أحمد علي، مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 54 لسنة 2021 بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

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