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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم

البورصة المصرية
البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي 6.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 646.021 مليار جنيه.

 وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.4%، ليغلق عند مستوى 10417 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 2032 نقطة.


وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 12756 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 3963 نقطة.

 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 1993 نقطة.


وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 2927 نقطة

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