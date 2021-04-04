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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

على هامش افتتاح برامج التوعية الأسرية .. محافظ الفيوم يستقبل وكيل الأزهر

محافظ الفيوم يستقبل
محافظ الفيوم يستقبل وكيل الأزهر

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، في مستهل زيارته للمحافظة، حيث يشارك والوفد المرافق له في فعاليات الجلسة الافتتاحية لبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية مع شباب جامعة الفيوم تحت عنوان "الأسرة المصرية حقوق وواجبات".

حضر اللقاء الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أسامة الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية، وفضيلة الشيخ مصطفي راشد رئيس المنطقة الأزهرية بالفيوم، وعدد من قيادات ومشايخ الأزهر الشريف.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن اللقاء تناول سبل التعاون المشترك بين الأزهر الشريف، ومحافظة الفيوم، فى دعم القطاعات التنموية والخدمية من خلال مشاركة طلاب وعلماء جامعة الأزهر في تطوير بحيرة قارون والاستزراع السمكي بالبحيرة، فضلًا عن تنفيذ المبادرات التوعوية، التي تهدف إلي نشر المنهج الوسطي للإسلام ومحاربة الفكر المتطرف، لافتًا إلي أن المحافظ ناقش مع وكيل الأزهر التوسع في إنشاء صرح علمي كبير كفرع لجامعة الأزهر بمنطقة دمو بالفيوم، يشتمل على أكبر عدد من الكليات لخدمة طلاب الأزهر من أبناء المحافظة. 

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم أيضًا خلال اللقاء استعراض جهود الأزهر الشريف خلال الفترة الماضية فى تصحيح المفاهيم المغلوطة وتوعية الشباب المقبلين على الزواج، بأهمية الزواج فى تكوين الأسر المصرية، والبحث فى أسباب الطلاق كوقاية استباقية للحفاظ على كيان الأسر. 

ومن جانبه رحب محافظ الفيوم، بوكيل الأزهر والوفد المرافق له، وأشار إلى أهمية دور الأزهر في هذه المرحلة الهامة، والتي تحتاج إلى الارتقاء بمستوى الوعي لدى الشباب والمواطنين وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، كما أن الدولة تعول كثيرًا على الأزهر بصفته منارة العلم والمؤسسة الدينية الأقدم والأكبر على مستوى العالم، إذ يرجع عمر الأزهر لأكثر من ألف سنة.

وأشار المحافظ إلى أهمية ما يقوم به الأزهر في مجال توعية الشباب المسلم بمفاهيم الاسلام السمحة والتصدي للأفكار الهدامة وتوضيح الصورة الحقيقة للإسلام، مؤكدًا أن الفترة الحالية تشهد تكاملًا بين كافة مؤسسات الدولة، في ظل توجيهات القيادة السياسية بالعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق التنمية ومواجهة التحديات.

فيما أعرب فضيلة وكيل الأزهر الشريف، عن سعادته بزيارة محافظة الفيوم، معربًا عن شكره وتقديره لمحافظ الفيوم لحفاوة الاستقبال والترحيب، مستعرضًا عددًا من المحاور التي يعمل من خلالها الأزهر في تنفيذ برنامجه الدعوي والتوعوي، والركائز الأساسية التي تتوافر به، مشيرًا إلى أن الأزهر يستهدف التوسع في تلك الجهود للدفع بجهود الدولة في مختلف المجالات من خلال امتداد جهود الأزهر إلى أكبر قطاع ممكن من الشعب المصري.

وفى نهاية اللقاء تبادل محافظ الفيوم، ووكيل الأزهر الشريف، الدروع التذكارية، تقديرًا للجهود المبذولة في دعم برامج التنمية على أرض المحافظة.


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