الداخلية فى شهر .. ضبط قضايا غسيل أموال بقيمة ٩ مليارات جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقًا وقطاع الأمن المركزى .





أسفرت جهودها خلال شهر فى مجال الحد من إنتشار فيروس "كورونا" عن ضبط (29780) قضية تموينية متنوعة وغلق (17225) محل مخالف لقرار الغلق و ضبط (5030) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة .. بإجمالى مضبوطات (35196) أرجيلة وضبط (360212) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (357795) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (2417) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.





وفى مجال الأمن العام تم إستهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بنطاق محافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد) وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (2245 متهم) وبحوزتهم (115 قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 45 قطعة سلاح أبيض- ورشة لتصنيع الأسلحة النارية) و (124) قضية إتجار بالمواد المخدرة، كما تم تنفيذ (21719) حكم قضائى متنوع ، (2646) قضية متنوعة وضبط وفحص (9067) عنصر إجرامى.

وفى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت الجهود عن مصرع عنصرين وضبط (1872) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (الجيزة- أسيوط – الدقهلية – الغربية – المنيا – السويس – كفر الشيخ – سوهاج – قنا – الشرقية – الأقصر – المنوفية – أسوان – القليوبية –البحر الأحمر – دمياط – الإسماعيلية – البحيرة – بورسعيد – بنى سويف) بإجمالى مضبوطات (1109) قطعة سلاح نارى (2جرينوف – 2 رشاش – 175 بندقية آلية – 6بنادق - 190 بندقية خرطوش– 47 مسدس – 687 فرد محلى) وكذا (97 سلاح أبيض كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة ) وكذا ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها " قتل - شروع فى قتل - سلاح – ضرب – مخدرات – بلطجة – سرقة – مقاومة سلطات – خطف).





وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية تم ضبـط (4000 قطعة سلاح نارى) بحوزة (3345) متهم ،أبرزهم (2 جرينوف – 2 رشاش - 341 بندقية آلية – 632 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 247 مسدس – 2776 فرد محلى – 9528 طلقة مختلفة الأعيرة – 466 خزينة متنوعة – 5558 قطعة سلاح أبيض) وضبط (16) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهم (3 بنادق آلية – 4 بنادق " غير مششخنة" – 5 بنادق رش– 40 فرد محلى – 9مسدس- 90 طلقة مختلفة الأعيرة – أجهزة وأدوات التصنيع) و ضبط (71) تشكيل عصابى ، ضموا (214) متهم ، إرتكبوا (377) حادث و ضبط (632) متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة ، وبحوزتهم (4 بنادق آلية – 15 بندقية "غير مششخنة" – مسدس – 173 فرد محلى – 119 طلقة مختلفة الأعيرة – 426 سلاح أبيض).





وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (1982485) حكم قضائى متنوع.. وذلك على النحو التالى (8089) حكم جناية من بينها (15 حكم بالإعدام – 460 حكم بالسجن المؤبد) و (602904) حكم جزئى و (116698) حكم مستأنف و (971422) حكم غرامة و (283372) حكم مخالفة.





وفى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط (6098) قضية مواد مخدرة ، ضبط خلالها (6555) متهم.. وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت (708,742 كيلو جرام ، و 155 شجيرة بانجو) و كمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت (575,226 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين وزنت (107,263 كيلو جرام) و كمية من مخدر الأفيون وزنت (25,168 كيلو جرام) و كمية من مخدر الأستروكس وزنت (66,294 كيلو جرام) وكمية من مخدر الفودو وزنت (7٫358 كيلو جرام) وكمية من مخدر شابو وزنت (29,691 كيلو جرام) وكمية من مخدر البودر وزنت (16,850 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيدرو وزنت (21,706 كيلو جرام) وكمية من مخدر الآيس وزنت (788 جرام) وكمية من مخدر الكيتامين وزنت (965 جرام) و(114915 قرص مخدر).

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وفى مجال ضبط القضايا النوعية​ تم إعادة (16) سيارة مُبلغ بسرقتها وضبط (430) قضية أحداث وضبط (15381) قضية مرافق عامة و كشف غموض (309) حادث (خطف – قتل – سرقات بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة) بإجمالى (532) متهم.





وفى مجال ضبط قضايا المصنفات تم ضبط (1379) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية .. على النحو التالى: (719) قضية فى مجال مكافحة المصنفات "البث الفضائى – البرمجيات – المصنفات السمعية والبصرية " بمضبوطات بلغت (3488) أجهزة ومعدات أبرزها (أجهزة "ريسيفر ، حاسب آلى ، راوتر ، ميكسر ، وحدة معالجة - كشافات إضاءة - لانات خارجية – كاميرات تصوير") ، وكذا (660) قضية فى مجال المطبوعات "طباعة الكتب التعليمية دون تصريح– عرض وبيع وتداول الكتب والمطبوعات بدون ترخيص" بمضبوطات بلغت (135538) "كتب دراسية وأغلفة وملازم تعليمية وكتب خاصة بالمستوى الرفيع".





وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (687121) مخالفة مرورية متنوعة ، كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن الآتى: المرور على عدد (1065) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (3561) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين إيجابية (36) منهم و فحص (2965) مركبة تبين مخالفة (703) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية و إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (26265) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (1864) سائق منهم.





وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط (34) قضية بإجمالى (39) متهم .. بمضبوطات وزنت أكثر من (4طن).





وفى مجال الأمن الإقتصادى و القضايا التموينية تم ضبط (35599 قضية تموينية متنوعة).. جاء أبرزها على النحو التالى: ضبط (621) قضية إسطوانات غاز.. بمضبوطات بلغت (15943 إسطوانة).. تقدر قيمة الغاز المدعم (2152305 جنيه) و ضبط (71) قضية مواد بترولية.. بمضبوطات بلغت (1166888 لتر) وضبط (340) قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (229٫24 طن – 83462 عبوة – 360 قطعة) سلع غذائية وتموينية متنوعة وضبط (79) قضية إستيلاء على أموال الدعم ، بمضبوطات بلغت ( 12٫158 طن – 3259 عبوة – 24922 قطعة) سلع مُدعمة متنوعة.

وفى مجال قضايا التيار الكهربائى تم ضبط (331937) حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (248٫977٫859 جنيه) .





و فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة تم ضبط (7018) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها الآتى: (689) قضية ضرائب عامة ، (784) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة ، (539) قضية فى مجال الجمارك ، (42) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة ، (1289) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى ، (1159) قضية تحرى مدين ولجان فحص.. كما تم ضبط (40) قضية فى مجالات "إتجار بالنقد الأجنبى- تحويلات مالية غير مشروعة- توظيف أموال- تهريب جمركى– سوق مال" ، (14) قضية فى مجالات "إختلاس مال عام والإستيلاء عليه - تسهيل الإستيلاء على المال العام – إختلال بإلتزامات تعاقدية"، (27) قضية "إحتيال مصرفى – إحتيال عبر الإنترنت - غسل أموال - كسب غير مشروع".. بقيمة بلغت (9110209483 جنيه).





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.



