رئاسة الحرمين الشريفين تطلق 30 برنامجًا لخدمة المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية، ممثلة بوكالة الرئاسة العامة للشؤون الفنية والخدمية، حزمة من البرامج والخدمات التي تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن خلال موسم رمضان بما يمكّنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.



وقال وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري - حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية - إن عدد البرنامج التي تقدمها الوكالة خلال موسم رمضان لهذا العام 30 برنامجًا، تنوعت بين فنية وخدمية، واشتملت البرامج على مهام وخدمات لتيسير أداء قاصدي المسجد الحرام للنسك والعبادات عبر عدد من الإدارات الخدمية.



كما عمدت الوكالة، عبر إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، إلى غسل الأرضيات الخالية من السجاد عشر مرات يومياً لضمان سلامة قاصديه، وتطهير الأماكن وتعطيرها عبر عشرات الآليات على مدار الساعة. وإدارة سقيا زمزم تعمل على توزيع عبوات ماء زمزم المبارك في جميع مواقع المسجد الحرام ومتابعة توزيع الحقائب الأسطوانية داخل المصليات في جميع الأدوار المسموح لها بالصلاة وفق الإجراءات الاحترازية.



فيما تقوم إدارة الأبواب بضبط عملية الدخول والخروج، وإتاحة الفرصة لقاصدي البيت الحرام لأداء مناسكهم بكل راحة وطمأنينة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، حيث وضعت الحراسات اللازمة للأبواب لتوجيه المصلين إلى المصليات المخصصة ومنع المخالفات.



وتوفر إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة عمليات التعقيم على مدار الساعة؛ لتعقيم جميع الأسطح والأرضيات لأجل خلق أجواء تعبدية صحية خالية من الأوبئة.



ويتركز دور إدارة معالجة الظواهر السلبية حول رصد الظواهر السلبية وتتبع مواقع نشأتها ورفع تقارير ميدانية والتواصل مع الجهات ذات العلاقة للوقوف على أسباب حدوث الظاهرة السلبية والبدء في عمل خطة لمكافحتها والقضاء عليها.

