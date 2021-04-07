مش محتاجة شهرة .. رد حاسم من الزوجة الثانية لـ سعد الصغير

كتبت الفنانة الشابة برلنتي عامر -الزوجة الثانية للمطرب الشعبي سعد الصغير- منشورًا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ردت من خلاله على هجوم البعض عليها بسبب هذه الزيجة، واتهامهم لها بالسعي لكسب الشهرة من خلال زوجها.

وكتبت، برلنتي عامر، في منشورها: «بالنسبة للناس اللي بتقول اتجوزت سعد علشان يشهرني أنا مش محتاجة شهرة علشان الحمد لله بيقولوا عني ممثلة شاطرة جدًا وتاريخي يتكلم من قبل ما أعرف سعد بسنين بس هو جوزي وحبيبي ودة شرف ليا وسعد مضفش لتاريخي الفني ودي أعمالي حتي لو دور تاني أو تالت أنا بيرلنتي عامر».

كما وجهت رسالة لزوجته الأولى، في منشور عبر صفحتها الرسمية، قائلة: «الست المحترمة اللي أنا شخصيا بحبها طنط أم محمود مرات سعد الأولى، بتبعت ناس تشتمني.. على العموم أنا عمر ما حد شتمني هنا، وبتقول كلام غريب جدًا، حسبي الله ونعم الوكيل».



يأتي ذلك بعدما أقيم حفل زواج للفنان سعد الصغير، من الممثلة برلنتي عامر، وأعلنت برلنتي قبل أيام قليلة عن زواجها قائلة : «ربنا يخليك ليا يا جوزي».

وفي المقابل عبرت نور الهدى -زوجة الفنان الشعبي، سعد الصغير الأولى- المعروفة بـ«أم محمود» عن غضبها بعدما أعلنت المطربة برلنتي الزواج من سعد، منذ شهرين، وإقامة احتفال مؤخرًا.

وكتبت نور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: «حسبي الله ونعم الوكيل يا رب أشوف فيكم يوم يا رب»

وشاركت عدة صور تجمعها بأبنائها، وعلقت عليها قائلة: «عمري وحياتي ودنيتي بحمد ربنا إني فعلا عرفت أربي رجالة أتشرف بيهم».

وتابعت: «سندي وعمري كله دول تربيتي وشقى عمري كلو توتي وحودة ومنة ومودي، يا رب يدينا طولة العمر وأفرح بيكم وأعيش وأربي عيالكم زى ما ربتكم».