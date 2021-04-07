لم يعثر على جثتها.. نهاية مأساوية لرجل قتل سيدة بطريقة غريبة

بطريقة غريبة ومأساوية قتل رجل أربعيني سيدة لم يعثر على جثتها حتى الآن بعد رفضه التام الإعلان عن مكانها

وحسب صحيفة «ميرور» البريطانية أبلغت أسرة سوزان وارينج ، 45 عامًا ، عن اختفائها أواخر العام قبل الماضي.

وبعد شهاد شهود عيان ضده بأنه قتل المرأة وهو يرتدي قناع جمجمة أجمعت هيئة المحلفين بمحكمة بريستون كراون بمدينة لانكشاير الإنجليزية بالسجن مدى الحياة.

ورفض المسجون آلان إدواردز، 48 عامًا الإدلاء عن مكان السيدة التي لديها 5 أطفال إضافة إلى عدد كبير من أشقائها يتحسرون على مصيرها.

جدير بالذكر اتهام آلان إدواردز بارتكاب 4 جرائم ضد نساء أخريات وإلحاق أذى بدني خطير بهن إضافة إلى التهديد بالقتل في أوقات مختلفة تعود إلى التسعينيات.

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