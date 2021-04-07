أخبار التوك شو.. أحمد موسى يخرج عن شعوره على الهواء.. و أبو العينين يؤكد أن الشعب و النواب يدعمون السيسي فى أى قرار

أهم أخبار التوك شو

تناولت القنوات الفضائية وبرامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الأخبار الهامة، منها..

أحمد موسى يخرج عن شعوره على الهواء.. فيديو

خرج الإعلامى أحمد موسى، عن شعوره على الهواء وانفعل قائلا: " جماعة الإخوان الإرهابية لم تهتم بالشعب المصري وإنما كانت تبحث عن الحكم و البقاء".



وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن المشكلات التى تواجهها مصر بخصوص المياه هى بسبب الإخوان.

ولفت إلى أن المصريين يعلمون جيدًا أن عام 2011، كان سبب المشكلات وتساءل : " ماذا قدم محمد مرسي العياط خلال عام من حكمه".

أحمد موسى معلقا على مجمع الوثائق المؤمنة : خلاص مش هيبقى عندنا ورقة وقلم ومفيش تزوير

علق الإعلامي أحمد موسى على افتتاح الرئيس السيسي لـ مجمع الإصدارات المؤمنة، قائلا: المجمع سيمنع وجود أي تداخلات أو تضارب في البيانات الرسمية الخاصة بالمواطنين، مضيفاً: البيانات ستكون مدققة.

وأضاف “موسى” خلال برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن المجمع سيمنع تواجد أي وثائق وشهادات مزورة، منوها إلى أن كلا من رئيس الدولة ورئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية بالإضافة إلى العديد من المسئولين شهدوا افتتاح المجمع اليوم.



أبو العينين: الشعب المصري و مجلس النواب يدعمون السيسي فى أى قرار

عرض الإعلامي أحمد موسى مقطع فيديو لـ لقاء النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، مع سفراء دول الاتحاد الاوروبى، موضحًا أن الاجتماع كان بشأن ليبيا و سد النهضة.



قال الإعلامى أحمد موسى، إن النائب محمد أبو العينين تحدث عن الوضع فى ليبيا، وتحدث عن موقف مصر من ازمة سد النهضة، و أن الشعب المصري و مجلس النواب يدعمون الرئيس عبد الفتاح السيسي فى أى قرار.



الصحة تكشف جهود الأطقم الطبية وتضحياتهم لإعادة عجلة الاقتصاد ومكافحة كورونا..فيديو

قال دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن الأطباء يكافحون لكى يحموا الدولة من كورونا مؤكدا أن وزيرة الصحة حريصة على توجيه الشكر للأطقم الطبية الذين يبنون المنظومة الصحة بجهودهم وتضحياتهم .

وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن الفترة الماضية منذ عام 2018 من المبادرات الرئاسية ومنظومة التأمين الصحى الشامل الذي أصبح النواة الرئيسية في تحسن الوضع من جائحة كورونا.

شاهد| هالة زايد : المبادرات الرئاسية قدمت الخدمة الطبية لأكثر من 90 مليون مواطن

عرض برنامج نشرة السادسة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، تقريرا مصورا عن تصريحات وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، بشأن حزمة المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال الصحة العامة تحت شعار 100 مليون صحة.



وخلال التقرير، قالت زايد، إن هذه الحزمة ساهمت في تحسين المؤشرات الصحية للدولة المصرية، وأنه تم تقديم الخدمات الطبية لأكثر من ٩٠ مليون مواطن، مشيرة إلى أن مصر أصبحت تمتلك نظام صحي قوي يقدم خدمة بمعايير عالمية تواكب التطور الذي تشهده مصر حاليًا في جميع المجالات.

وزير الخارجية: نعمل على تقديم كافة أشكال الدعم اللازم للبنان..فيديو

قال وزير الخارجية سامح شكري أننا حريصين على كل جهد يبذل من أجل خير لبنان مؤكدا أننا نعمل على استقرار لبنان.

وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي عبر فضائية إكسترا نيوز أننا ننعمل على دعم المجهود العربي وتقديم كافة أشكال الدعم اللازم للبنان.

وداعا للفساد والرشوة والمحسوبية..خبير معلومات يوضح طبيعة عمل مجمع الوثائق

قال وليد حجاج ، خبير أمن معلومات، إن الوثائق المؤمنة هى الوثائق التى يصعب تزويرها وسيتم وضع كل الوثائق فى دار مؤمنة لأنها ستحتوى على علامات مرئية وغير مرئية حتى يكون هناك حوكمة وشفافية وعدالة والقضاء على منظومة الفساد ومحسوبية.

تابع وليد حجاج، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "الحياة اليوم"مع الإعلامى "محمد شردى"،أن كل أمور التقاضى وإثبات الملكية كانت بسبب وجود بعض التزيور وعدم ثبوت الملكية ، فلذلك الدار المؤمنة ستقوم بإلغاء كل هذه الأمور لان كل شئ سيكون مسجلا وموثوقا.

أحمد موسى يلبي طلب السيسي ويعرض فيديو لتصريحات آبى أحمد حول سد النهضة.. شاهد

قال الإعلامى أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث اليوم عن مفاوضات سد النهضة، وأن مصر ليست ضد تنمية أحد ولكن بما لا يضر المصريين،

وقال موسى أن الرئيس طالب بعرض فيديو لـ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، خلال مؤتمر صحفى له بمصر فى عام 2018 أثناء حديثه عن المياه .

شاهد | هروب 1800 سجين في نيجيريا

عرضت قناه العربية، فيديو يوضح هروب أكثر من 1800 سجين في نيجيريا عقب حدوث هجوم مسلح بالمتفجرات وقذائف صاروخية في أكبر عملية تستهدف سجنا في تاريخ البلاد .

وأضاف الفيديو أن المهاجمين اشتبكوا مع الحراس بالأسلحة النارية قبل أن يقوموا بتفجير البوابة الرئيسية بالعبوات الناسفة.