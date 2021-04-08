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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بحري القسم الثاني .. فاركو في مواجهة صعبة أمام الأولمبي

فريق فاركو
فريق فاركو

تقام اليوم منافسات الجولة العشرون من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري والتى تشهد لقاء قوي بين فاركو متصدر الترتيب أمام منافسه الأوليمبي صاحب المركز الرابع . 

ويأمل فريق فاركو في مواصلة صدارة الترتيب والابتعاد بفارق النقاط عن المنافسة لحسم الصعود للدورى الممتاز مبكرا في حين يحاول فريق الأوليمبي تحقيق الفوز لتقليل فارق النقاط . 

كما يلعب فريق حرس الحدود وصيف الترتيب مباراة قوية أمام فريق أبو قير للأسمدة صاحب المركز الخامس بطموح الفوز وحصد الثلاث نقاط للحفاظ على حظوظ المنافسة والصعود للدورى الممتاز .

وتقام المباريات في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء كالتالي :

بلدية المحلة - المنصورة 
فاركو - الأوليمبي 
الرجاء - كفر الشيخ 
بنى عبيد - دكرنس 
بيلا - العاب دمنهور 
سبورتنج - الجزيرة المطروحي 
ابوقير للاسمدة - حرس الحدود 
الحمام - مالية كفر الزيات 

ترتيب المجموعة 
1- فاركو : 42 نقطة
2- حرس الحدود : 38 نقطة
3- بلدية المحلة : 35 نقطة
4- الأوليمبى : 33 نقطة
5- أبو قير للأسمدة : 30 نقطة
6- دكرنس : 27 نقطة
7- سبورتنج : 24 نقطة
8- الرجاء : 23 نقطة
9- المنصورة : 23 نقطة
10- ألعاب دمنهور : 23 نقطة
11- مالية كفر الزيات : 21 نقطة
12- كفر الشيخ : 19 نقطة
13- الجزيرة : 19 نقطة
14- الحمام : 16 نقطة
15- بيلا : 13 نقطة
16- بنى عبيد : 12 نقطة

دوري القسم الثاني فاركو العاب دمنهور حرس الحدود

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