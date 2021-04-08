طائرة مساعدات طبية وغذائية إماراتية تصل دمشق

وصلت إلى مطار دمشق الدولي، طائرة مساعدات طبية وغذائية مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى سوريا، لمساعدتها في مواجهة تفشي وباء كورونا.



وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا - اليوم الخميس- "أن الطائرة محملة بالمساعدات الغذائية، وتجهيزات طبية خاصة بالتصدي لوباء كورونا".



وكان الاتحاد الرياضي العام في سوريا، قرر أول أمس، إيقاف النشاط الرياضي في البلاد حتى الـ15 من الشهر الجاري، باستثناء لعبتي "القدم والسلة"، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



وكانت وزارة الصحة، سجلت أمس 115 إصابة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 19 ألفا و641 إصابة، كما سجلت 118 حالة شفاء ليصل عدد حالات الشفاء الكلي إلى 13 ألفا و434 حالة، إضافة إلى 9 حالات وفاة جديدة ليصبح عدد الوفيات الإجمالي 1332.

