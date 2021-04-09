محافظ أسوان : التدخل السريع لإنهاء الأزمات والاهتمام بالقضايا الجماهيرية

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أنه يجب عدم الإنتظار لصدور توجيهات المحافظ التدخل السريع من المسئولين لإنهاء الأزمات الطارئة على أرض الواقع وليس بالمتابعة المكتبية، بجانب الإهتمام بالقضايا الجماهيرية وإيجاد الحلول اللازمة للتعامل معها .

جاء ذلك خلال الإعلان عن تفاصيل الجهود المبذولة لتفعيل أنشطة وحدة السكان والتي تم تشكيلها مؤخراً بهدف متابعة وتقييم المؤشرات العامة للقضية السكانية على مستوى المحافظة وتسريع الاستجابة المحلية لها.

وأقرأ أيضاً :

فتاة أسوانية تشارك في تحويل المحولات الكهربائية للوحات فنية.. شاهد

وقد أكد محافظ أسوان أن إدارة الأزمة لأى مشكلة طارئة تحتاج إلى فعالية أكبر من الجهات المسئولة ، كما أن دمج الشباب المتطوع فى وحدة السكان والذين وصل عددهم إلى 97 شاب ضرورى لمواجهة الظواهر السلبية مثل القبلية والعصبية والتنمر والعنف والتحرش ، بالإضافة إلى العمل على تحقيق المواجهة المحكمة والممنهجة لهذه القضية القومية بالتعاون مع الرائدات الريفيات والمجلس القومى والمرأة .

وأشار المحافظ إلى أن الزيادة السكانية تعد من أخطر التحديات الحالية لأنها تلتهم عوائد التنمية وخاصة أن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أعلن منذ أيام بأن عدد سكان مصر وصل إلى أكثر من 101 مليون نسمة والمتوقع أن يصل لـ 191،3 مليون نسمة عام 2052 إذا استمرت مستويات الإنجاب الحالية بواقع 3،4 طفل لكل سيدة ، ولذا هناك جهود مكثفة من أجهزة الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة هذا التحدي والخروج بمصرنا الحبيبة من دائرة الدول النامية إلى الدول المتقدمة .

وأعطى محافظ أسوان توجيهاته بتحديد موقع محدد لإقامة معرض دائم للمنتجات والمشغولات اليدوية من أجل العمل على تسويقها بالشكل الذى يتناسب مع القاعدة العريضة التي تعمل من السيدات والرجال في هذه الصناعة التراثية ، وهو الذى يتطلب في الوقت نفسه إجراء حصر دقيق للعاملين في هذا المجال لتوحيد الجهود وتسويق المنتج .

وطالب بزيادة معدلات التسجيل في منظومة التأمين الصحى الشامل قبل نهاية يونيو المقبل من خلال الوصول للمواطنين والأسر داخل المناطق النائية والقرى البعيدة ، بالإضافة إلى الأشخاص ذوى الإعاقة حيث وصل نسبة التسجيل إلى 64 % حتى الآن من أجمالى عدد السكان في أسوان بواقع 931 ألف و186 مواطن .