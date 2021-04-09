كليات جامعة حلوان تستقبل رمضان فى تعديلات فى الجداول الدراسية.. المحاضرات من الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا

* علوم حلوان: تقليص وقت المحاضرة إلى ساعة إلا ربع.

* تربية حلوان: المحاضرة الساعتان تخفض إلى 90 دقيقة





كشفت عدد من كليات جامعة حلوان عن مواعيد المحاضرات و خطة سير الدراسة خلال شهر رمضان الكريم، حيث من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان فيوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 ابريل واستعادة الجامعة بإجراء تعديلات على مواعيد المحاضرات في الترم الثاني من العام الجامعي الحالي 2020/2021 كى تتوافق مع مواعيد الصيام والإفطار.



وصرح الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ، أن الكلية قد قررت أن يبدأ اليوم الدراسي فى تمام الساعة 8 صباحا وينتهي الساعة 3.30 عصرا.

وأضاف أنه سوف يتم تقليل زمن المحاضرة فى شهر رمضان الكريم بحيث تكون زمن المحاضرة ساعة إلا ربع بدلا من ساعة واحدة ليتم تقليص الوقت وحتى يتمكن الطلاب ويكون لديهم الوقت الكافي للذهاب إلى منازلهم والإفطار مع ذويهم .

وأشار إلى انتظام أعمال الفصل الدراسى الثانى بالكلية وتطبيق نظام التعليم الهجين وذلك تماشيا مع الخطة جامعة حلوان و المجلس الأعلى للجامعات بحيث يكون حضور طلاب الكليات العلمية من 3 -4 أيام، يومان لطلاب الكليات النظرية.



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وفى ذات السياق أعلنت كلية التربية بجامعة حلوان عن عدد من الإجراءات للمحاضرات فى شهر رمضان حيث قرارات الكلية تخفيض الساعات التدريسية بالكلية من 60 دقيقة إلى 45 دقيقة .



وقال مسئولو شئون الطلاب بكلية التربية أن المحاضرة التى تستغرق ساعتين أو ثلاثة ساعات تصبح 90 دقيقة ، والمحاضرة التى تستغرق ساعة لتصبح 45 دقيقة، وعليه ينتهي اليوم الدراسي فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا

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ونوهت الكلية على أن هذه المواعيد يتم العمل بها خلال شهر رمضان فقط على أن يعود العمل بالمواعيد الفعلية التى تم تسكين الجدول الدراسي عليها بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

كما أكدت الجامعة أن هذه الإجراءات تأتي مراعاة لظروف الطلاب خلال شهر رمضان، ومراعاة .

وتراعى جامعة حلوان تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال اختبارات الميد تيرم، كما يتم تطبيقها طوال العام الدراسى من حيث توفير مقياس حرارة على بوابات الحرم الجامعي، إضافة إلى حظر دخول الطلاب بدون ارتداء الكمامات الطبية، وكذلك تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي داخل قاعات الامتحانات.



وكان المجلس الأعلى للجامعات اصدر تعليمات بشأن سير الدراسة بالترم الثاني حيث أعلن عن الالتزام الجامعات بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة، وأن يكون حضور الطلاب للجامعات والمعاهد مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات، التي تؤكد على عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة، مع التشديد على الالتزام بكافة الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.



ومن الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على قيام الجامعات والمعاهد بمد العام الدراسي الجاري لمدة ثلاثة أسابيع مبدأيا، بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة.