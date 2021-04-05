احصل على منح جديدة مقدمة من جامعة القوميات لعام 2021/2022 

اعلنت الادارة العامة للبنات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفاد المكتب الثقافى المصرى ببكين بأن جامعة القوميات والتى تعد من أكبر الصروح العلمية بالصين أعلنت عن فتح باب التقدم للمنح المقدمة لديها لعام 2021 على النحو التالى:

- منحة دراسية للحصول على درجة البكالوريوس مدة الدراسة 4 سنوات بمصروفات معيشة شهرى 2500 يوان شهريًا.

- منحة دراسية للحصول على درجة الماجستير مدة الدراسة 2-3 سنوات بمصروفات معيشة شهرى 3000 يوان شهريًا.

- منحة دراسية للحصول على درجة الدكتوراه مدة الدراسة 4 سنوات بمصروفات معيشة شهرى 3500 يوان شهريًا.

واوضحت الإدارة أنه تغطى المنحة المصروفات الدراسية ، والإقامة، والتأمين الصحى، ومرتب شهرى وفقًا لنوع الدراسة، علمًا بان الدراسة باللغة الصينية.

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واشارت إلى أن أخر موعد للتقديم 23/4/2021 ويمكن الإطلاع على شروط المنحة ، وكيفية التقدم والتخصصات المتاحة من خلال الرابط التالى