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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 3 اشخاص لسرقتهم معدات من ورشة بالسيدة زينب

صدى البلد

قررت جهات التحقيق، حبس 3 اشخاص، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم  بسرقة معدات ورشة نجارة كائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة بأسلوب " كسر القفل" بإستخدام السيارة والأدوات المضبوطة بحوزتهم.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة مفادها قيام 3 أشخاص بعرض أدوات نجارة للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية ، ويشتبه فى كونها من متحصلات واقعة سرقة.

وذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة العناصر الإجرامية والتكشيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

أمكن ضبطهم وتبين أنهم 3 أشخاص ، لأحدهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم حال إستقلالهم سيارة قيادة أحدهم ويعمل عليها كسائق مُحمل عليها ( شنيور كهربائى – منشار كهربائى - أدوات نجارة – أسطوانة بوتاجاز –2 عتلة حديدية) مجهولة المصدر .

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات ، إعترفوا بسرقتها من داخل ورشة نجارة كائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة بأسلوب " كسر القفل" بإستخدام السيارة والأدوات المضبوطة بحوزتهم ، وبإستدعاء المجنى عليه  تعرف على المضبوطات ، وإتهمهم بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

حبس سرقة سرقة معدات سرقة ورشة ورشة نجارة

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