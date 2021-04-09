200 ألف جنيه تسعيرة الاعتراض على كارتيرون في الزمالك.. تفاصيل

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك فرض غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه على أي لاعب في الفريق حال الاعتراض على قرارات الجهاز الفني.



وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار" أن كارتيرون اعتمد من إدارة الزمالك القرار بتوقيع عقوبة 200 ألف على أي لاعب يخرج عن النص ويعترض على عدم المشاركة.



وأضاف: "إدارة الزمالك منحت المدرب الصلاحيات الكاملة في ملف الانضباط داخل الفريق وعدم الاعتراض على قراراته بشكل نهائي".