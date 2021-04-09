سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين في اشتباكات مع الجيش اليمني

شنّ الجيش اليمني مدعوماً بمقاتلي القبائل وطيران تحالف دعم الشرعية أمس، هجوماً معاكساً تمكن خلاله من دحر ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، من عدّة مواقع في جبهة «الكسارة» غرب محافظة مأرب.



وأوضح مصدر عسكري أن المعارك التي خاضها الجيش اليمني ومقاتلي القبائل أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات إلى جانب خسائر أخرى في العتاد، مؤكداً أن مدفعية الجيش دمّرت 3 أطقم تابعة للميليشيات وسقوط جميع من كانوا على متنها بين قتيل وجريح.



وبالتزامن، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدّة غارات تجمعات للميليشيات الحوثية في مواقع متفرقة غرب مأرب، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات.



وفي الساحل الغربي، تكبدت المليشيات الحوثية الإرهابية، خسائر بشرية ومادية في عدة جبهات جراء خروقاتها واستهدافها أعياناً مدنية.



وأفاد الإعلام العسكري بأن القوات المشتركة وجهت ضربات مركزة على ثكنات وأوكار للميليشيات التابعة لإيران في جبهات «كيلو 16 والصالح وشارع الخمسين» داخل مدينة الحديدة، مؤكداً أن القصف حقق أهدافه وأخمد تحركات كانت مرصودة لحظة بلحظة.



وجنوب الحديدة، وجهت القوات المشتركة ضربات مماثلة على أهداف حوثية شرق منطقتي الجبلية والفازة وشمال شرق مدينة حيس، بعد رصد دقيق لمصادر نيران استهدفت تجمعات سكنية ومزارع، وفقاً لذات المصدر، مؤكداً وقوع قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.