المدينة الذهبية المفقودة.. صحيفة دولية: مصر تسجل أهم اكتشافاتها الأثرية منذ عام 1922

ذكرت صحيفة "نيوكاسل هيرالد" الاسترالية اليوم الجمعة أن مصر سجلت أهم اكتشافاتها الأثرية منذ مقبرة توت عنخ آمون في عام 1922 وهي المدينة الذهبية المفقودة في الأقصر.

وقالت الصحيفة الاسترالية أنه تم العثور على المدينة المفقودة وعمرها 3000 عام في الأقصر وهو اكتشاف يوصف بأنه أحد أهم الاكتشافات في مصر منذ مقبرة توت عنخ آمون في عام 1922.

نقلت الصحيفة تصريحات عالم الآثار المصري البارز زاهي حواس ، الذي جاء فيها إن المدينة القديمة تعود إلى عصر ملك الأسرة الثامنة عشرة أمنحتب الثالث ، الذي حكم البلاد من 1391 إلى 1353 قبل الميلاد.

وقال حواس ، وزير الآثار السابق ، في بيان أن "العديد من البعثات الأجنبية بحثت عن هذه المدينة ولم تعثر عليها قط".

وأضاف أن "البعثة المصرية فوجئت باكتشاف أكبر مدينة في مصر على الإطلاق".



وأفاد حواس أن المدينة المفقودة كانت أكبر مدينة إدارية وصناعية في عصر الإمبراطورية المصرية بالضفة الغربية للأقصر في جنوب مصر.



وأفادت الصحيفة الاسترالية أنه تم تسجيل عدد كبير من الاكتشافات الأثرية ، بما في ذلك الخواتم والجعران والأواني الفخارية الملونة والطوب الطيني الذي يحمل أختام خرطوش الملك أمنحتب الثالث ، ويحمل تاريخ المدينة.

واختتمت "نيوكاسل هيرالد" أن مصر أعلنت في السنوات الأخيرة عن سلسلة من الاكتشافات الأثرية لإحياء السياحة.