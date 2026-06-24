ملخص ونتائج وأهداف الجولة الثانية وترتيب مجموعات كأس العالم 2026

انتهت منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 والتي أسفرت عن نتائج كبيرة ومباريات مميزة.

وكان أكبر فوز في الجولة الثانية لصالح منتخب كندا بنتيجة 6-0 أمام قطر وكذلك فوز البرتغال على أوزبكستان بنتيجة 5-0 وفوز هولندا على السويد بنتيجة 5-1

المجموعة الأولى

التشيك 1-1 جنوب إفريقيا

المكسيك 1-0 كوريا الجنوبية

ترتيب المجموعة الأولى

1- المكسيك: 6 نقاط

2- كوريا الجنوبية: 3 نقاط

3- التشيك: نقطة

4- جنوب إفريقيا: نقطة

المجموعة الثانية

سويسرا 4-1 البوسنة والهرسك

كندا 6-0 قطر

ترتيب المجموعة الثانية

1- كندا: 4 نقاط

2- سويسرا: 4 نقاط

3- البوسنة: نقطة

4- قطر: نقطة

المجموعة الثالثة

اسكتلندا 0-1 المغرب

البرازيل 3-0 هايتي

ترتيب المجموعة الثالثة

1- البرازيل: 4 نقاط

2- المغرب: 4 نقاط

3- اسكتلندا: 3 نقاط

4- هايتي: 0 نقاط



المجموعة الرابعة

الولايات المتحدة 2-0 أستراليا

تركيا 0-1 باراغواي

ترتيب المجموعة الرابعة

1- الولايات المتحدة: 6 نقاط

2- أستراليا: 3 نقاط

3- باراجواي: 3 نقاط

4- تركيا: 0 نقاط

المجموعة الخامسة

ألمانيا 2-1 كوت ديفوار

الإكوادور 0-0 كوراساو

ترتيب المجموعة الخامسة

1- ألمانيا: 6 نقاط

2- كوت ديفوار: 3 نقاط

3- الإكوادور: نقطة

4- كوراساو: نقطة

المجموعة السادسة

هولندا 5-1 السويد

تونس 0-4 اليابان

ترتيب المجموعة السادسة

1- هولندا: 4 نقاط

2- اليابان: 4 نقاط

3- السويد: 3 نقاط

4- تونس: 0 نقاط

المجموعة السابعة

بلجيكا 0-0 إيران

نيوزيلندا 1-3 مصر

ترتيب المجموعة السابعة

1- مصر: 4 نقاط

2- إيران: نقطتان

3- بلجيكا: نقطتان

4- نيوزيلندا: نقطة

المجموعة الثامنة

إسبانيا 4-0 السعودية

أوروجواي 2-2 الرأس الأخضر

ترتيب المجموعة الثامنة

1- إسبانيا: 4 نقاط

2- أوروجواي: نقطتان

3- كاب فيردي: نقطتان

4- السعودية: نقطة



المجموعة التاسعة

فرنسا 3-0 العراق

النرويج 3-2 السنغال

ترتيب المجموعة التاسعة

1- فرنسا: 6 نقاط

2- النرويج: 6 نقاط

3- السنغال: 0 نقاط

4- العراق: 0 نقاط

المجموعة العاشرة

الأرجنتين 2-0 النمسا

الأردن 1-2 الجزائر

ترتيب المجموعة العاشرة

1- الأرجنتين: 6 نقاط

2- النمسا: 3 نقاط

3- الجزائر: 3 نقاط

4- الأردن: 0 نقاط

المجموعة الحادية عشرة

البرتغال 5-0 أوزبكستان

كولومبيا 1-0 الكونغو الديموقراطية

ترتيب المجموعة الحادية عشرة

1- كولومبيا: 6 نقاط

2- البرتغال: 4 نقاط

3- الكونغو الديمقراطية: نقطة

4- أوزبكستان: 0 نقاط

المجموعة الثانية عشرة

إنجلترا 0-0 غانا

بنما 0-1 كرواتيا

ترتيب المجموعة الثانية عشرة

1- إنجلترا: 4 نقاط

2- غانا: 4 نقاط

3- كرواتيا: 3 نقاط

4- بنما: 0 نقاط