رغم الخسارة.. مارتينيز نجم بنما الأفضل في مباراة كرواتيا بالمونديال

فاز لاعب منتخب بنما كريستيان مارتينيز، بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام كرواتيا، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وخسر منتخب بنما أمام نظيره الكرواتي بهدف دون رد، فجر اليوم الأربعاء، على ملعب "تورنتو" في كندا، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية عشرة للمونديال.

ورغم خسارة المباراة، إلا أن مارتينيز نجم منتخب بنما تمكن من حصد جائزة أفضل لاعب في اللقاء، بعد الأداء المميز الذي قدمه في المواجهة، خاصة في الجانب الأيمن لمنتخب بلاده.

وبخسارته اليوم، ودع منتخب بنما بطولة كأس العالم بشكل رسمي، وفقد أي فرصة للتأهل للدور القادم، حيث ظل بدون نقاط في المركز الرابع للمجموعة، قبل مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام إنجلترا.