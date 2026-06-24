قلعة نويي يحذر لاعبي إيران قبل صدام مصر: التركيز مفتاح العبور في المونديال

أكد المدير الفني لمنتخب إيران، أمير قلعة نويي، على ضرورة دخول مواجهة منتخب مصر في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم 2026 فجر السبت على ملعب سياتل، بأقصى درجات التركيز، مؤكدًا أن أي تهاون أو انشغال بنتائج المباريات السابقة قد يكلف الفريق الكثير في هذه المرحلة الحاسمة.

وكان منتخب إيران قد استهل مشواره بتعادل مثير أمام نيوزيلندا بنتيجة 2-2، قبل أن ينجح في الخروج بنقطة ثمينة من مواجهة بلجيكا التي انتهت بالتعادل السلبي.

وفي تصريحات صحفية، أشاد قلعة نويي بأداء لاعبيه خلال الجولتين الماضيتين، مؤكدًا أنهم قدموا مجهودًا كبيرًا يعكس روحًا عالية داخل الملعب، رغم صعوبة المنافسة وقوة المنتخبات المشاركة.

واعتبر المدرب الإيراني أن نتيجة التعادل أمام بلجيكا تمثل مكسبًا مهمًا، نظرًا لقوة الخصم، مشيرًا إلى أن الانضباط الدفاعي كان أحد أبرز أسباب الخروج بنتيجة إيجابية.

كما أوضح أن الجهاز الفني اضطر خلال المباراة إلى تعديل طريقة اللعب إلى 5-4-1 في بعض الفترات، بهدف تعزيز التنظيم الدفاعي وغلق المساحات أمام المنافس، وهو ما ساعد الفريق على الحفاظ على نظافة الشباك.

وأثنى قلعة نويي بشكل خاص على أداء الحارس علي رضا بيرانفاند، مؤكدًا أنه لعب دورًا حاسمًا في التصدي لعدة فرص خطيرة وحماية مرمى الفريق في لحظات مهمة.

واسترجع المدرب الإيراني بعض التجارب السابقة للمنتخب، مشددًا على أهمية الحفاظ على التركيز حتى اللحظات الأخيرة من المباريات، وتجنب تكرار سيناريوهات فقدان نقاط حاسمة في بطولات سابقة.

وأشار إلى تجربة كأس آسيا 2023، عندما ودع المنتخب البطولة أمام قطر في نصف النهائي، رغم الفوز في مباراة قوية على اليابان في الدور السابق، معتبرًا أن التفاصيل الصغيرة هي ما تصنع الفارق في المباريات الكبيرة.

واختتم قلعة نويي تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب إيران يدخل مواجهة مصر بثقة عالية بعد عدم التعرض لأي خسارة في آخر جولتين، مع طموح واضح في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرص الفريق في التأهل إلى الدور التالي من المونديال.