حجج إسرائيلية لبقاء قوات الاحتلال في جنوب لبنان.. تفاصيل

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” من القدس المحتلة، إن التصور الإسرائيلي لجنوب لبنان ظهر من خلال تصريحات عدد من السياسيين والمسئولين الأمنيين الإسرائيليين، الذين يرون أن السيطرة على هذه المناطق وإنشاء منطقة أمنية عازلة من شأنه منع أي محاولات تسلل، على غرار ما حدث في السابع من أكتوبر.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي خالد عاشور، على قناة القاهرة الإخبارية، أنه وفقًا لهذا التصور، وكما جرى تأمين مستوطنات غلاف غزة، فإن الهدف هو حماية المستوطنات الشمالية المحاذية للجنوب اللبناني.

وأوضحت أن هناك حديثا في الأوساط الإسرائيلية عن تكرار نموذج ما جرى في رفح الفلسطينية، من خلال مراقبة ومحاصرة الأنفاق والبنية التحتية التي يُعتقد أن عناصر حزب الله يتحصنون داخلها، والعمل على تفكيك هذه الأنفاق وانتظار خروج العناصر منها للتعامل معها، ولهذا تطرح إسرائيل عددًا من المبررات والحجج التي تدعم استمرار وجود قواتها في هذه المنطقة.

وأشارت إلى أنه في المقابل، هناك داخل الأوساط الأمنية الإسرائيلية، وتحديدًا في هيئة الأركان وعدد من الضباط العاملين في المنطقة، حالة من الاستياء والقلق بسبب ما يعتبرونه غياب استراتيجية واضحة لدى المستوى السياسي.

وتابعت: "يقول هؤلاء إن التصريحات الرسمية، وكذلك البيان الثلاثي الصادر عن رئيس الأركان ووزير الدفاع ورئيس الوزراء الإسرائيلي، تحدثت عن عدم وجود نية للانسحاب، إلا أن الواقع الميداني يشير إلى وجود قيود على حرية عمل القوات الإسرائيلية، فبحسب هذه المصادر، لا توجد حاليًا صلاحيات مفتوحة لإطلاق النار على عناصر حزب الله، بل يتطلب الأمر موافقات سياسية وأمنية على مستويات عليا".