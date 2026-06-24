عرضت قناة “إكسترا نيوز”، نقلا عن رويترز، أن لبنان وإسرائيل يبحثان مشروعا تجريبيا مدعوما من الولايات المتحدة بموجبه ستسلم القوات الإسرائيلية بعض الأراضي بالجنوب للجيش اللبناني.

وقد اختُتم اليوم الأول من الجولة الخامسة من المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن بعد أكثر من ثماني ساعات، ولم يصدر أي بيان مشترك من الجانبين يلخص محادثات اليوم.

ويقول مصدر مطلع على الأمر لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، إنه من المرجح صدور بيان في ختام المحادثات يوم الخميس.

وتناول اجتماع الثلاثاء قضايا سياسية وأمنية، وستُستأنف المحادثات اليوم، الأربعاء، في البنتاجون، لكنها ستركز حصراً على المسائل الأمنية، قبل العودة إلى وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس لعقد جلسة ذات طابع سياسي.

وتأمل الولايات المتحدة، بحسب التقارير، أن تُسفر مفاوضات هذا الأسبوع عن موافقة إسرائيل على انسحاب جزئي من أراضٍ في جنوب لبنان، حيث سيتم استبدال القوات الإسرائيلية بالجيش اللبناني، فيما يُوصف بأنه "برنامج تجريبي".



