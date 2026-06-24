تثبيت وقف إطلاق النار وآلية الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان على طاولة المفاوضات.. تفاصيل

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من بيروت، إن هدوءًا حذرًا يسود الجبهة الجنوبية اللبنانية في مختلف المناطق، وذلك بعد خروقات رُصدت أمس، الثلاثاء، حيث ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي عددًا من الانتهاكات في عدة مناطق، إلا أن هذا الأمر سرعان ما تراجع، وتوقفت تلك الاعتداءات التي تقتصر حاليًا على بعض التحركات لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي دون إطلاق نار، كما حدث أمس في مدينة النبطية.

وكشف خلال مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر، على قناة “القاهرة الإخبارية”، تفاصيل حديث مسئولين إسرائيليين عن أن إسرائيل ولبنان يبحثان مشروعًا تجريبيًا مدعومًا من الولايات المتحدة، قائلا إن هذا الأمر طُرح أمس في اليوم الأول من الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، هذه الجولة تستمر 3 أيام، وقد انطلقت أمس، فيما تُستأنف أعمالها اليوم عند الساعة الرابعة عصرًا، على أن تتواصل أيضًا غدًا.

وأوضح أن هذه الجولة الجديدة من المفاوضات تُعقد لأول مرة على مستويين؛ المستوى السياسي والمستوى العسكري، حيث تُجرى الاجتماعات بالتوازي في العاصمة الأمريكية واشنطن، والهدف الأساسي من هذه الاجتماعات هو بحث سبل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب مناقشة آلية الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان.

وأكد أنه في الجولة الرابعة السابقة، طُرح ملف ما يُعرف بـ"المناطق التجريبية" في الجنوب اللبناني، وتقوم فكرة هذه المناطق على انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منها، على أن يتولى الجيش اللبناني الانتشار فيها تدريجيًا.