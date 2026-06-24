الذهب نزل تاني.. خسارة أكتر من 500 جنيه مع بداية التعاملات

واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026، لتستكمل موجة الهبوط التي تشهدها الأسواق المحلية بالتزامن مع انخفاض الأسعار العالمية للمعدن الأصفر وتراجع وتيرة الطلب.

وخسر الذهب عشرات الجنيهات في مختلف الأعيرة مقارنة بمستويات أمس، فيما سجل الجنيه الذهب انخفاضًا ملحوظًا تجاوز 500 جنيه.

وسجل عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 5760 جنيهًا للجرام، منخفضًا بنحو 64.76 جنيه مقارنة بسعره أمس الذي بلغ 5824.88 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وتراجعت أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم عن آخر سعر تم تسجيله أمس،

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 6583 جنيهًا، مقابل 6657 جنيهًا أمس، فاقدًا 74 جنيهًا.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 5760.12 جنيه، مقارنة بـ5824.88 جنيه أمس، بتراجع 64.76 جنيه.

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4937.25 جنيه، مقابل 4992.75 جنيه أمس، بخسارة 55.50 جنيه.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 3840.08 جنيه، مقارنة بـ3883.25 جنيه أمس، بانخفاض 43.17 جنيه.

الجنيه الذهب يخسر أكثر من 500 جنيه

سجل الجنيه الذهب اليوم 46081 جنيهًا، مقابل نحو 46599 جنيهًا أمس، ليفقد نحو 518 جنيهًا خلال 24 ساعة، متأثرًا بانخفاض سعر جرام الذهب عيار 21.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6583 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 5760 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4937 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3840 جنيهًا للجرام.

وسجلت أوقية الذهب نحو 204754 جنيهًا.

فيما سجل الجنيه الذهب نحو 46081 جنيهًا.