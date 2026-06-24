ضربة قوية الذهب .. عيار 21 يفقد 315 جنيهًا والجنيه الذهب 2520 جنيهًا

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026 عند آخر مستوياتها المسجلة أمس، بعدما تكبد المعدن الأصفر خسائر ملحوظة خلال الأسبوع الأخير، وفقد الجنيه الذهب أكثر من 2500 جنيه من قيمته، فيما تراجعت أسعار مختلف الأعيرة بنسب متفاوتة مقارنة بمستوياتها المسجلة الأربعاء الماضي.

خسائر الذهب خلال أسبوع

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 من 7017 جنيهًا يوم الأربعاء الماضي إلى 6657 جنيهًا اليوم، بخسارة بلغت 360 جنيهًا للجرام.

فيما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، من 6139.88 جنيهًا إلى 5824.88 جنيهًا، بخسارة وصلت إلى 315 جنيهًا للجرام الواحد.

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 18 من 5262.75 جنيهًا إلى 4992.75 جنيهًا، مسجلًا خسارة قدرها 270 جنيهًا للجرام.

ولم يكن الجنيه الذهب بعيدًا عن موجة التراجع، إذ انخفض من نحو 49119 جنيهًا إلى 46599 جنيهًا، بخسارة بلغت نحو 2520 جنيهًا خلال أسبوع واحد.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026