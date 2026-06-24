أصبح الهاتف المحمول جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، حتى إن كثيرين ينامون وهو بجوارهم على السرير أو أسفل الوسادة. لكن خبراء الصحة والنوم يحذرون من هذه العادة، مؤكدين أن مكان الهاتف أثناء النوم قد يؤثر على جودة الراحة ويزيد من احتمالات التعرض لبعض المشكلات الصحية.

لماذا لا يُنصح بالنوم والهاتف بجوار الرأس؟

يرى المختصون أن المشكلة الأكبر لا تتعلق فقط بالموجات اللاسلكية، بل بالتنبيهات والإضاءة الصادرة من الشاشة. فالضوء الأزرق المنبعث من الهواتف يمكن أن يؤثر في إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم، ما يؤدي إلى صعوبة الاستغراق في النوم أو الاستيقاظ المتكرر أثناء الليل، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

المسافة الآمنة للهاتف قبل النوم.. أين تضع موبايلك لتفادي الأرق؟

كما أن الإشعارات والاهتزازات والمكالمات المفاجئة قد تُبقي الدماغ في حالة من التأهب حتى أثناء النوم.

ما هي المسافة الآمنة؟

يوصي عدد من خبراء الصحة الرقمية بترك الهاتف على مسافة لا تقل عن متر واحد تقريبًا من مكان النوم كلما أمكن ذلك. وإذا لم يكن ذلك متاحًا، فمن الأفضل وضعه على منضدة جانبية بعيدة عن الوسادة والرأس، وعدم وضعه تحت الوسادة أو ملاصقًا للجسم أثناء النوم.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

وضع الهاتف تحت الوسادة.

النوم والهاتف ملاصق للرأس.

شحن الهاتف فوق السرير أو بالقرب من الوسادة.

تصفح مواقع التواصل الاجتماعي قبل النوم مباشرة.

ترك الإشعارات والتنبيهات مفعلة طوال الليل.

كيف تنام بشكل أفضل؟