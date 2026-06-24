بعد قرار التأمينات الاجتماعية.. موعد صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

يترقب أكثر من 11.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين في مختلف المحافظات، موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026، بالتزامن مع بدء تطبيق الزيادة السنوية الجديدة المقررة قانونا، والتي تمثل دفعة مهمة لدعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى المعيشة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، حيث يزداد اهتمام المواطنين خلال الأيام الحالية بالتعرف على موعد صرف معاشات يوليو 2026، وقيمة الزيادة المنتظرة، وطرق الاستعلام عن المعاش، بالإضافة إلى منافذ الصرف المعتمدة التي تتيح الحصول على المستحقات بسهولة ودون تكدس.

تطبيق الزيادة السنوية الجديدة للمعاشات

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن صرف الزيادة السنوية للمعاشات في الأول من يوليو كل عام، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينظم آليات الزيادة الدورية للمستحقين.

وأوضحت الهيئة، أن الجهات المختصة تواصل إعداد الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد نسبة زيادة المعاشات 2026، بما يضمن تحقيق التوازن المالي واستدامة منظومة التأمينات الاجتماعية، على أن يتم إعلان النسبة النهائية بعد اعتمادها رسميًا.

ووفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فإن النسبة المقرّرة لزيادة المعاشات لا تتجاوز 15%، لكن تجرى حالياً دراسات موسعة حول هذا الأمر وحسمه والإعلان عنه خلال أيام، لبدء صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة بعد أيام قليلة من الآن.

موعد صرف معاشات يوليو 2026

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن صرف معاشات شهر يوليو 2026 سيبدأ اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2026، ويستمر الصرف على مدار الشهر من خلال جميع المنافذ المعتمدة، بما يضمن حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم بسهولة ويسر.

كيفية الاستعلام عن معاش يوليو 2026 إلكترونيا

أتاحت الهيئة القومية للتأمينتن الاجتماعية خدمة الاستعلام الإلكتروني عن بيانات المعاش وقيمته، وذلك من خلال عدة خطوات بسيطة:

-الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وذلك من خلال الضغط هنــــــــــــــــا.

-اختيار صاحب معاش.

-الضغط على الخدمات التأمينية.

-اختيار خدمة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاشات.

-إدخال الرقم القومي بشكل صحيح.

-الضغط على زر استعلام لعرض كافة بيانات المعاش والمستحقات.

أماكن صرف معاشات يوليو 2026

وفرت الهيئة العديد من الوسائل لصرف المعاشات لتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم، وتشمل:

-ماكينات الصراف الآلي «ATM».

-فروع البنوك الحكومية والخاصة.

-مكاتب البريد المصري بجميع المحافظات.

-المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة.