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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كريستيانو رونالدو يصبح أكبر لاعب سناً يسجل ثنائية في كأس العالم

كريستيانو رونالدو يصبح أكبر لاعب سناً يسجل ثنائية في كأس العالم
كريستيانو رونالدو يصبح أكبر لاعب سناً يسجل ثنائية في كأس العالم
أ ش أ

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كتابة التاريخ بإضافته رقماً قياسياً جديداً إلى مسيرته الأسطورية، بعدما أصبح أكبر لاعب سناً يسجل ثنائية في مباراة واحدة ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وحقق قائد المنتخب البرتغالي هذا الإنجاز خلال مواجهة منتخب بلاده أمام أوزبكستان ضمن منافسات المجموعة الحادية عشرة، والتي انتهت بالفوز بخماسية نظيفة.

وعن عمر 41 عاماً، كان رونالدو قد أصبح بالفعل أول لاعب يسجل أهدافاً في ست نسخ مختلفة من كأس العالم، كما عادل مؤخراً رقم الأسطورة البرتغالية إيزيبيو كأفضل هداف لمنتخب البرتغال في تاريخ البطولة، قبل أن يضيف هذا الرقم القياسي الجديد إلى سجله الحافل بالإنجازات.

ويواصل المهاجم المخضرم لعب دور محوري في تشكيلة البرتغال، التي تطمح إلى تحقيق مشوار مميز في مونديال 2026، مستفيدة من خبرته الكبيرة وقدرته المستمرة على صناعة الفارق في المواعيد الكبرى.

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رقماً قياسياً جديداً مسيرته الأسطورية أكبر لاعب سناً نهائيات كأس العالم لكرة القدم

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