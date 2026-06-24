عرض رسمي من أحد الأندية السعودية للتعاقد مع تريزيجيه

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تلقي النادي الأهلي عرضا رسميا من أحد الأندية السعودية للتعاقد مع محمود حسن تريزيجيه خلال الفترة المقبلة.

و أكد الإعلامي أحمد شوبير عبر تصريحات اذاعية أن العرض السعودي المقدم من نادي الرياض قد يحقق استفادة مالية كبيرة للطرفين، مشيرا أن الأهلي أبلغ تريزيجيه بوجود عرض، فيما رحب اللاعب بالفكرة طالما أنها تصب في مصلحة النادي ومصلحته الشخصية.

قيمة العرض

وأضاف شوبير: تريزيجيه قدم موسما رائعا مع الأهلي ونجح في تقديم أكثر من المتوقع منه، مشيرا إلى أن قيمة العرض الحالي تبلغ مليون دولار، بينما يسعى الأهلي لرفع المقابل المالي إلى مليون ونصف المليون دولار، مع وجود مرونة في المفاوضات بين جميع الأطراف.