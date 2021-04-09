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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد توفير ميزانية

تحرك برلماني للتعاقد مع 36 ألف معلم

مجلس النواب
مجلس النواب


تقدم النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي، رئيس البرلمان، بشأن أزمة عدم وجود ميزانية كافية للتعاقد مع الـ 36 ألف معلم، مُشيرًا إلى أنه ورد العديد من الشكاوى من جانب عدد كبير من السادة المُعلمين وذلك فيما يتعلق بعدم وجود ميزانية كافية للتعاقد معهم.


وأوضح النائب في طلبه، أنه في فبراير 2019 أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مسابقة رسمية للتعاقد مع عدد من المعلمين والمعلمات، ومن ثم وبعد استيفاء عدد كبير من المتقدمين للأوراق المطلوبة واجتيازهم لكافة الاختبارات المدرجة بشروط المسابقة أصبح العدد الإجمالي «بعد التصفية» 36 ألف معلم ومعلمة.


وأضاف عضو مجلس النواب أن وزارة التربية والتعليم قامت بتوزيع وتسكين هذا العدد من السادة المعلمين والمعلمات على مختلف المدارس والبدء في مزاولة مهامهم الوظيفية من شرح ومراقبة على سير الامتحانات الخاصة بالطلاب وتصحيح أوراق الإجابة، وبالرغم من ذلك إلا أن الوزارة قامت بإنهاء العقود بشكل مفاجئ دون أسباب أو مبررات واضحة، وهو ما خلق حالة من الغضب والاحتقان والتساؤل في نفوسهم بلا أدنى شك.


وطالب النائب الحكومة، باتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالأمر من أجل تخصيص الميزانية الكافية لتعيين السادة المشار إليهم بعالية ومعالجة تلك الأزمة بشكل جذري في أسرع وقت ممكن.

وزارة التربية والتعليم المعلمين الحكومة طلب احاطة حنفى الجبالي

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