عفيفي يهاجم منة عرفة: ليه العين والحسد موجودين بس عندنا؟

بعد حديثها عن الحسد والعين في حياتها

شن المحلل الرياضي عفيفي هجوما حادا على الفنانة الشابة منة عرفة بعد ظهورها بفيديو قديم لها وهى تشتكي من الحسد من متابعيها بسبب مشاكل في حياتها .





وكتب عفيفي عبر تويتر قائلا "مش عارف هل هكون عايش ولا ميت لما ييجي اليوم اللي الناس تتعامل فيه مع مشاكلها باعتبارها مشاكل بتحصل عادي في الحياة من غير ما ترجع السبب لوجود عين...كام عين في العالم بصت لميسي رونالدو ليبرون فيدرير وغيرهم؟ ليه محصلمهش تأثير ؟ ولا هي موهبة العين دي موجودة عندنا حصرا؟".





يذكر أن منة عرفة شاركت مؤخرا فى مسلسل "إسعاف يونس" الذى قام ببطولته محمد أنور وسارة سلامة، منة عرفة، محمد علي رزق، إيمان السيد، أحمد محارب، وهو تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، خليفة سمير، وأحمد فوزي، وإخراج معتز التوني.



وتدور أحداث العمل فى اطار اجتماعى كوميدى حول شاب بتعرض للعديد من المواقف الحياتية التى توقعه فى أزمات مختلفة.