التعاون والعمل الجماعي.. ندوة بجامعة الوادي الجديد

نظمت الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الوادي الجديد ندوة بعنوان (التعاون والعمل الجماعي) بكلية الآداب بحضور الدكتور سري الشريف عميد الكلية، ومحمد حمزة امين عام الكلية وعدد من العاملين بالكلية وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد.



وقال الدكتور القذافي خلف عبد الوهاب مدير عام الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن اللقاء استهدف الجهاز الإداري بكلية الآداب بغرض تنمية قيم وأخلاقيات العمل الإداري.

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وأوضح الدكتور سري الشريف عميد الكلية دور جامعة الوادي الجديد في ترسيخ القيم الإيجابية للعاملين بها وأهمية التعاون والعمل بروح الفريق بين الجهاز الإداري.