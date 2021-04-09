تكريم ساندرا نشأت في ختام مهرجان أسوان لأفلام المرأة

قرر مهرجان أسوان لأفلام المرأة بإجماع مجلس إدارته وهيئته الفنية تكريم المخرجة ساندرا نشأت في حفل ختام المهرجان الذي سيعقد دورته الخامسة في الفترة من 28 مايو إلى 3 يونيو المقبل، بإعتبارها واحدة من أهم صانعات السينما في مصر خلال السنوات الماضية، حيث قررت إدارة المهرجان الإنحياز للمستقبل في تكريماتها لصانعات السينما هذا العام.

قدمت ساندار نشات بعد 6 سنوات فقط من تخرجها من معهد السينما أول أفلامها الروائية الطويلة "مبروك وبليل" للنجمين يحيى الفخراني ودلال عبدالعزيز، لتتوالى بعد ذلك أفلامها مع نجوم آخرين من أجيال مختلفة مثل نور الشريف وكريم عبدالعزيز وأحمد عز وأحمد السقا وحنان ترك ونور وغادة عادل وياسمين عبدالعزيز.

إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة استندت في تكريمها لـ ساندرا نشأت بأنها مخرجة موهوبة وصاحبة رؤية تميزها في طرحها للقضايا المختلفة على الشاشة الفضية، ونجاحها في تقديم أفلام جماهيرية بكثير من الإحكام والصنعة، فيما لا يزال المستقبل أمامها لتقديم المزيد من الأعمال التي تثري عالم الفن السابع .

وتعد ساندرا نشأت من أبرز مخرجي جيلها فرغم أنها لم تقدم سوى 8 أفلام روائية طويلة، هي على الترتيب "مبروك وبلبل" و"ليه خلتني أحبك" و"حرامية في كي جي تو" و"حرامية في تايلاند" و"ملاكي إسكندرية" و"الرهينة" و"مسجون ترانزيت" و"المصلحة"، إلا أن هذه الأعمال حققت نجاحاً كبيرا.

وحصلت ساندرا نشأت على بكالوريوس المعهد العالي للسينما قسم الإخراج، وليسانس الآداب قسم اللغة الفرنسية، وبدأت مشوارها الفني بفيلم قصير بعنوان "آخر شتا"، ثم قدمت فيلم تسجيلي بعنوان "الموفيولا" عن المونتير كمال أبوالعلا، وفي عام 2014كان لها تجربة مهمة في تقديم فيلم تسجيلي بعنوان "شارك" أثناء الاستفتاء على الدستور، كما قدمت فيلما تسجيليا بعنوان "إحلم"، وفي عام 2018 قدمت فيلما بعنوان "شعب ورئيس" حاورت خلاله الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يذكر أن مهرجان مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يقام بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية محافظة أسوان والمجلس القومي للمرأة ونقابة السينمائيين ومؤسسة أكت .