«حياة كريمة»: توزيع 150 طن مواد غذائية فى ختام مبادرة «قطار الخير» بسوهاج

5 الآف حقيبة وقاية من كورونا

أعلنت مؤسسة حياة كريمة ختام قوافل «قطار الخير»، زيارتها لمحافظة سوهاج ضمن المبادرة التي يتمّ تنفيذها بدعم التضامن وبالتعاون بين مؤسسة «حياة كريمة» وصندوق «تحيا مصر» ومؤسسة صناع الخير للتنمية، والتي استمرت لخمسة أيام داخل مراكز وقري محافظة سوهاج.

حيث نجحت المبادرة في توزيع 150 طن من المواد الغذائية الأساسية، و20 طن دواجن، وتنظيم 10 قوافل طبية موسعة لتوقيع الكشف في 10 مجالات طبية متنوعة ويستفيد منها سكان 60 قرية، والقري المجاورة لها بعشر مركز بسوهاج، وتوزيع 1000 من حقائب الوقاية من فيروس كورونا على الفرق الطبية بالمستشفيات العامة بعدد من مراكز محافظة سوهاج، إضافة إلى اهداء مستشفى جامعة سوهاج جهاز تشخيصي جديد في مجال الرمد.

تأتي هذه المبادرة كأول تعاون بين مؤسسة حياة كريمة وصندوق تحيا مصر، حيث تم إطلاق المبادرة بالتعاون مؤسسات حياة كريمة وصناع الخير وصندوق تحيا مصر بحضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وتحت رعاية الدكتورة نفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وجاءت المحطة الأخيرة لقطار الخير في سوهاج لدعم الفرق الطبية بالمستشفيات العامة في مواجهة فيروس كورونا، وذلك نظرًا لزيادة معدلات انتشار فيروس كورونا الأيام القليلة الماضية، وذلك دعما للفرق الطبية في المستشفيات العامة الأكثر استقبالا لحالات كوورنا في مراكز المحافظة من خلال تزويدها بحقائب الوقاية من الفيروس واقنعة الواجهة الواقية.

واستطاعت فرق عمل مبادرة «قطار الخير» في يومها الخامس زيارة 4 مستشفيات هي مستشفى سوهاج العام، مستشفى طما المركزي، مستشفى طهطا العام، مستشفى المراغة العام، حيث تم تقديم عدد 5000 حقيبة وقاية من الفيروس للفرق الطبية بهذه المستشفيات تحوى الحقيبة الواحدة على 50 كمامة وفيتامين سي وزنك وكحول وصابون فضلا عن توزيع اقنعة الوجه الواقية.

كما استطاعت فرق المبادرة في توزيع عدد 2000 كرتونة من مواد غذائية على الأسر الأكثر استحقاقا في مركزي البلينا ودار السلام، وقري البلابيش بحري والزرازرة، والعطيات البحرية، والعصارة، واولاد الشيخ، وبني منصور، والحجز بحري، والحرجة بحري، واولاد عليو، وبني حميل.

جدير بالذكر أنَّه على مدار أيام المبادرة الخمس، فقد تمّ التوزيع وفق توجيهات منظمة الصحة العالمية وإرشادات وزارة الصحة المصرية فيما يخص إجراءات التباعد للوقاية من انتشار كورونا.