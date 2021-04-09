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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة بـ"الشيوخ": القضاء على الكيانات الوهمية يضمن ثقة الدولة في مؤسساتها التعليمية

النائبة فريدة النقاش،
النائبة فريدة النقاش، عضو مجلس الشيوخ

قالت النائبة، فريدة النقاش عضو مجلس الشيوخ،إن الكيانات التعليمية الوهمية، والتى تعد من الجهات التى تمارس عملها بطريقة غير قانونية، من شأنها أن تؤثر تأثيرًا سلبيا على المستوى التعليمى للطلاب، مشيرة إلى أن الجميع يدرك المخاطر الناتجة عنها ، فمن باب أولى الوقوف على الأسباب الحقيقية لهذه المشكلة، لاستئصالها من جذورها. 

 

وأشارت “ النقاش ” فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " إلى أنه و لابد من  محاربة هذه الكيانات ، والتصدى لها عن طريق اتخاذ قرارات عاجلة بغلقها، الى جانب توقيع جزاءات رادعة على المخالفين، لافتة إلى أن القضاء على هذه الكيانات يضمن  الحفاظ على ثقة الدولة فى مؤسساتها التعليمية ، الى  جانب حماية الطلاب من الوقوع  كفريسة للمحتالين ، ممن يقدمون شهادات غير معتمدة و موثوقة.

 

واستطردت : هذه الكيانات الوهمية ، ينتج عنها قصور في المنظومة التعليمية،يأتى ذلك نتيجة منح غير المتخصصين شهادات غير معتمدة في مختلف التخصصات ، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على العمل فيما بعد ، عندما يتم دمج هؤلاء الخريجين في المجتمع، مشيرة الى أن هذه الكيانات تهدر الجهود المبذولة من قبل الدولة، لخلق جيل من الكوادر والكفاءات الجادة ، والنهوض بمستوى التعليم والبحث العلمى .

 

و أعربت عضو مجلس الشيوخ عن تمنيها من أولياء الأمور، وكذا الطلاب ، بضرورة التدقيق ، والاختيار الجيد ، عند الالتحاق بأحد الكيانات التعليمية ، لافتة الى أن هناك امكانيات كثيرة متوفرة تتيح التعرف على كافة مؤسسات التعليم العالي، و التي تعترف بها الدولة ، و ايضا وزارة التعليم العالي ، وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي، معقبة:" لابد من الاختيار الجيد ، و عدم ترك مستقبل الطلاب، كلقمة سائغة في جوف هولاء " . 

مجلس الشيوخ الكيانات التعليمية الوهمية مستقبل الطلاب الخريجين التعليم والبحث العلمى

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