توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 10 إلى الجمعة 16  ابريل 2021

اعرف الاسبوع دة برجك هيقولك اية

كيف سيكون حظك لهذا الاسبوع؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى القارئ إليك توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 10 الى الجمعة 16 ابريل - نيسان 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

برج الحمل

حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد المهني

تتبدّل الأحوال إلى الأفضل،مع انتقال القمر إلى برجك وتنجز أعمالك من دون تسويف وتضع حدًّا لنقاشات عاصفة او عقيمة تجدها بلا جدوى. لكن حاول آن تتجنّب النزاعات والمواجهات مع بعض المتشبثين والعنيدين، إذ إنّ الحوار معهم يكون عبثًا. قد لا يحمل لك هذا الأسبوع مفاجآت كثيرة، إلاّ أنّ الأمور تسير بصورة طبيعية وحسب البرنامج الذي وضعته، فتشعر برقّة الحياة وتعمل من دون خوف من المستقبل. تكثر النشاطات وتتشعّب، فتقوم بواجباتك من دون تسويف وتؤدي دور المرشد والموجّه. تشارك في نقاشات وتدرك اين هي مصالحك. تكتشف جديدًا لكن الوضع يُحذرك من تديين الأموال او تمويل بعض المشاريع المبهمة والعمليات المشبوهة.



حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد العاطفي



تكون الحركة كبيرة في حياتك العاطفية الآن، والقلب متأجّج كثير الرغبات. تحبّ حتى الشغف، ويبادلك الشريك العاطفة نفسها. قد يتعلّق الأمر بلقاء مصادفة يغذّي مشاعر قوية باتجاه أحد الأشخاص. تسعى جاهداً ربما للفت نظر أحدهم وتقوم بكل المبادرات من أجل اللقاء به، توظّف كل طاقاتك لإغرائه، تعطي بلا حساب ويكون كرمك فائضاً. تعيش ارتباطاً شغوفاً وغيرة تملّكية، أو تبحث عن جديد يدغدغ مشاعرك.

برج الثور:

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد المهني:

حافظ على ليونتك وهدوئك لمعالجة قضاياك. انتظر حتى تنقشع السماء قبل أن تتّخذ أي قرار، وحاول أن تتكيّف مع الظروف بحكمة وذكاء حتى تجتاز العاصفة من دون خسائر، فالجوّ مشحون ، في العمل كما في المنزل. قد تطرأ مشكلات كبيرة تزعجك وتهزّك، لكنك قادر على إيجاد الحلول البسيطة إذا أردت. كُن هادئًا ولا تقلب الطاولة، وحاول أن تخفّف من النقاش والكلام، كذلك حاذِر الأسلحة والنار والأدوات الحادّة وقُد سيارتك بهدوء. إنتبه من الحوادث السخيفة. إذا شعرت بالغضب وانتابتك شكوك وهواجس، فانتظر لكي تتّخذ قرارًا او تختار طريقًا، فالصبر هو الطريق الأسلم لبلوغ أهدافك وتحقيق أمانيك.



حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد العاطفي:

تفرح بالأصدقاء يحومون حولك ويدعمون خطواتك ويشاطرونك الأفراح، كما الأوقات الصعبة. قد تلتقي من ابتعدت عنهم طويلاً، أو تعقد صداقات جديدة وتخوض مجالات رائعة ومشوّقة، فتكتشف أماكن جديدة وآفاقاً لافتة تذهب إليها بشوق كبير وحماسة استثنائية. تسعى جاهداً لكسب القلوب والتأثير بالآخرين، ولو أنك تصطدم في بعض الأحيان بممانعة أو رفض، لكنّك لا تستسلم بل تعيد الكرّة توصّلاً إلى أهدافك، مزوّداً ثقة بالنفس وقناعة أنّ الآخر يتمنّاك. قد تكون الأكثر استفادة من الأجواء الصاخبة.

برج الجوزاء:

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:

ما زال الحظ يبتسم لك إلاّ أنّ الوضع يحذرك ويتطلّب العناية الصحّية والمعنوية وعدم الوقوع ضحيّة بعض التوتر العصبي. ابتعد عن كل ما يُثير الانفعال والغضب وعُد الى تفاؤلك بسرعة، فهذه عن ميزتك الاساسية: الانتصار على الاحباط والسير للامام. إلاّ أنّ الأوضاع الأخرى تتيح أمامك فرصًا مهمّة وفي شتى المجالات، وقد يعني الأمر عملاً جديدًا او انتقالاً نحو مركز أفضل او ترقية او توقيع عقد، او الانتقال من موقع المتعاقد مع مؤسسة الى الموظف الدائم. وربما يشير الوضع ايضًا الى زيادة على الراتب او هبة مالية تحصل عليها على غير انتظار.

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

أنت هذا الأسبوع مبلبل التفكير قليلاً، غير قادر على فهم ميولك العاطفية أو تصرّفات الشريك أو الأولاد. قد تلومهم على إهمال أو برودة أو جفاء، وتشعر بأنك مكسور الخاطر في بعض الأحيان. بالإجمال، يبدو هذا الأسبوع هادئاً على الصعيد العاطفي، إلاَ أنّك تصوّره مملاً وتضخّم الأوضاع وترى الأمور من زاوية سوداء. تمارس سحرك أينما حللت، ويتيح أمامك أسبوعاً من التعويض والإشراق والحب.

برج السرطان:



حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:

تتناقض الأوضاع، فتسير الأمور بصورة سلسة جداً حيناً، أو يتجمّد كل شيء حيناً آخر. تشعر بأنّ هناك فترة تحصل خلالها على ما تريد، ثم تليها فترة أخرى حيث يسود الفراغ. يجب أن تفهم هذا الأمر، وأن تضاعف الجهود عندما يكثر العمل، وتتقبّل الجمود عندما يتوقّف كل شيء. المهم أن تحافظ على مكتسباتك، وأن تضبط أعصابك وحماستك واللّهث وراء مغامرات ومجازفات. خطّط وحضّر وجد الحلول لبعض المشكلات الطارئة، لكن لا تستعجل شيئاً وأعط وقتاً كافياً لكل إنجاز. لا شكّ في أنّ الأوضاع المالية ما زالت مهمة جداً، إذ يحالفك الحظّ في الاستثمارات.

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:

تتمتّع بشعبية كبيرة جدًّا وجاذبية تفوق كل اعتبار. يبحث الآخرون عن حضورك ويُعجب مَن يلتق يك للمرة الأولى، بشخصيتك الأخّاذة. تتقرّب من الناس بقوة وثقة وتجعلك هذه الذهنية الإيجابية محبوبًا ومطلوبًا. يفرح المقرّبون بك ويستغلّون انفتاحك هذا لعرض مطالبهم، فتلبّي حاجاتهم من دون تأفّف. قد ينشغل قلبك ويحتار بين خيارين إذا كنت خاليًّا.

برج الاسد:

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:

تتنفس الصعداء وتدخل مرحلة جيدة فيكّف التأفف والتذمّر تتكلّل مبادراتك بالنجاح فتعرف أمورك المهنية أوضاعاً جيدة، وتزداد أرباحك فتتخلّص من بعض الضغوط والديون وتسير نحو عمليات مالية وتجارية ناجحة، كما تخوض مفاوضات تبدو واعدة جداً. إلاّ أنك تصرف أموالاً أيضاً على مشروع شخصي غالٍ على قلبك أو من أجل إسعاد بعض المقربين. تعقد علاقات جديدة وجيدة وتتزوّد أفكارا مهمة، تصغي إلى بعض الاقتراحات وتصوّب أهدافك كما الأساليب، وتبدو ماهراً في عرضك بعض المشاريع ومفاوضاً من ‏الدرجة الأولى.

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي:

لحسن الحظ إن الأمور العاطفية تهدأ ويخف الضغط، مع دخول الزهرة إلى برج الصديق وتستعيد رومانسيتك وسيطرتك على الأوضاع، وتجد حلولاً لمشكلات عائلية وشخصية. اللافت أنك قادر على الاتفاق مع الغرباء والتفاهم أكثر من الأقرباء، وقد تميل إلى مقاربة هؤلاء والانفتاح عليهم وإعطاء صورة جميلة عنك أمامهم لتعود فتشاكس المقرّبين وتوجّه إليهم الملاحظات والانتقادات.

برج العذراء:

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:

تعيش أجواء خاصة مليئة بالمتعة والتسلية والتغييرات والمفاجآت. تكثر النشاطات التي تتلاحق بلا هوادة فتشعر بأنّ كل شيء مضاعف، وتضطر في بعض الأحيان إلى لجم الحركة وتخفيف النمط، لكي تلتقط أنفاسك. تبدو أكثر حرصاً على ما تقول وتفعل فتردع نفسك أيضا وتخفف من انتقاداتك، مستخلصاً درساً من تجارب سابقة. تساهم اتصالاتك عبر بعض الأصدقاء والعلاقات في إنجاح خططك، يجدر القول إن الانطلاقة تبدأ من المنزل والمحيط العائلي ومن كل ما يتعلق بالعائدات العائلية، حتى إن الفرص المالية تأتي من هنا أيضا.





حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:

تتوّقع مفاجآت حلوة ترصدك. قد تكسب قلباً يتحوّل مع الوقت إلى قدر عاطفي محتوم والى زواج تعقده قريباً أو في السنة المقبلة، في حين تعيش حالة من الحب مميّزة وفريدة إذا كنت مرتبطاً. يسطع نجمك وتكون محطّ الأنظار والاهتمام في أثناء الاجتماعات والسهرات المناسبات. تشرق بهالة مميزة وتستقطب الصداقات فتكون سعيداً بما يجري حولك. سواء التقيت الحبيب المناسب أم لا، تبدو سعيداً وتجذب الجنس الآخر بكل ما للكلمة من معنى.

برج الميزان

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:

يسجّل هذا الأسبوع صراعاً على النفوذ ونزاعات تتعلّق بسلطة معيّنة تعوق تحقيق بعض المشاريع والطموحات. يخيّم جوّ من الاستقرار يؤثّر فيك مباشرة، فتحتار بأمرك في بعض الأحيان وتذهب جهودك لإنقاذ الوضع سدىً. قد تندفع للدفاع عن قضية وفكّ القيود عن بعض المشاريع، إلاّ أنك تصطدم بالرفض والعناد أو بعجز عن تسوية بعض الأوضاع العالقة. ليس من المستبعد أن تشتبك بنزاع مع أحد الشركاء أو الأطراف الذين تنتمي إليهم، وأن تتخذ قراراً فجائياً ومصيريّاً بالانسحاب. لا تهتم عزيزي، فإنّ الأوضاع تنقلب لمصلحتك، وقد يكون من المفيد لك أن تظهر عن مرونة وليونة من دون افتعال أزمات، وأن تحمي أموالك وممتلكاتك.

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:

آفاق عاطفية جديدة وتقارب وودّ، ولقاء مميّز قد يشغل قلبك ويثير في نفسك الرغبات الشديدة. تشارك في نشاطات اجتماعية ناجحة، وتتعرّف إلى أوساط جديدة تبادلك الاهتمام والحنان وعلامات الإعجاب والصداقة. تلاقي دعمًا من أحد الأشقاء او الشقيقات، وتناقش وضعًا دقيقًا تتوصّل معه إلى حلّ نهائي. قد يغيّر احد المقربين موقفه منك ويأتيك معتذرًا وودودًا، طالبًا الاقتراب منك ودعمك في مواقفك.. قد تلتقي أيضا الحب إذا كنت مسافرًا، أو تعرف علاقات عابرة لكنها صاخبة

برج العقرب:

حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد المهني:

قد تتخلّى عن الماضي وتتّجه نحو جديد في حياتك، محاطاً بالمتعاونين المتحمّسين والأصدقاء المخلصين. تحتاج إلى هذا المحيط لكي تبلور أفكارك وتباشر تفيذ مشاريعك. تتحسنّ الأحوال عن السابق. تبرهن عن قدراتك ومواهبك وتكتشف في نفسك مواهب جديدة وتخوض المجهول، فتتوّصل إلى نتيجة مذهلة أو توقيع عقدا مهما او استثمارا طويل الأمد، ليكون الأسبوع مدخلاً إلى تغيير في حياتك وتحقيقاً لحلم أو اعترافاً بتفوّق. تظهر عن دهاء وجرأة ومخيلة وخيال واسع في عملك، تبلغ أهدافك بكل استقامة وتجذب المعجبين والمصفقّين والمؤيدين، وخصوصاً إذا كنت تعمل في الشأن العام.



حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي:

تمارس سحرك فتستقطب الناس المؤيدين والمحبّين. تعبّر عن نفسك بطريقة عذبة فلا يرفض أحد طلباتك. تتميز بقدرات كبيرة لمواجهة أي طارئ فتقضي أسبوعاً جيدًّا. قد يُقرّر الطرف الآخر الانفصال، ربما بعد إصرار منك على الأمر، أو سعي من أجل إقناعه بعدم جدوى الاستمرار في علاقة مترنّحة أو قد تصدق انطباعاتك وترى الآخر يتصرف بطريقة مريبة فتحسم الأمر نهائيًا.

برج القوس:

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني:

أسبوع آخر من الحظوظ والفرص الاستثنائية يعدك بالأفضل ويحمل إليك فرصًا يجب ألا تفوّتها، بل عليك أن تلتقطها بسرعة، بدون تقاعس وتأجيل، لأنّ الأسبوع المقبل تبدو ملامحه معقّدة. تعرف انطلاقة كبيرة وتجديدًا على الصعيد المهني، يجعلك اقرب إلى تحقيق طموحاتك وتعزيز عائداتك. تفاوض، تناقش، تتاجر وتسافر وتجرّب حظّك وتربح. تتقرّب من الناس بثقة بالنفس وتعقد صداقات جديدة. تُظهر عن ايجابية كبيرة فتتحمس للجديد، بل تتسلّح بالتفاؤل لمساعدة مَن حولك. إذا واجهك بعض الخصوم تبدو قادرا على هزمهم. لا شيء يربكك، تشعر بأنّ الحقّ إلى جانبك وتنطلق من هنا لإحقاقه.



حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:

تتبدّل عواطفك وقد تمرّ ببعض التقلّبات، إلاّ أنّك تُحاط بالحنان والحب مِن قِبل الشريك او بعض الأصدقاء، الذين يحيطونك باهتمامهم، ويُبدون استعداداً للإصغاء إليك وتقديم النصح ودعمك في الوقت المطلوب. تشعر بالدفء يا عزيزي، حتى لو اشتبكت مع أحد أفراد العائلة او عشت صراعًا مع بعض المقرّبين.



برج الجدي:

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد المهني:

تصطدم ببعض الحواجز وتأخر المواعيد، وتضطر إلى السكوت أمام كلام مزعج يصدر عن بعض الزملاء والمقرّبين. ما عليك إلاّ الصبر والهدوء وانتظار السماء الصافية الآتية قريبًا، والتي تبدّل الأجواء نهائيًّا نحو الأفضل. تثير غضبه أو تتصرّف بطريقة لا ترضيه، وربما يكون العكس صحيحًا، ما يجعل الأجواء متشنّجة وخصوصا أنك تميل إلى الانتقاد وتوجيه الملاحظات والمواجهات، من دون تحفّظ. كلمة من هنا وردّ من هناك يولّدان نزاعًا وصراعًا قد يبلغ حد العدائية. اضبط نفسك يا عزيزي، وحاذر الانفجار الكبير، ولا تتورط في صراعات مجانية.

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد العاطفي:

تترك الحماسة العاطفية مكانها لجوّ من الرتابة والروتين تبلغ حدّ البرودة أحيانًا، تواجه بعض العثرات العاطفية الصغيرة، او ما يشغلك عن شؤونك الخاصة ببعض الانهماكات المهنية الطارئة، فتميل الى الخروج اكثر من السابق وتلبية الدعوات، وذلك قتلاً للملل والضجر اللذين يخيّمان عليك. قد تشكو الامر الى الشريك او الزوج وتسأله مخرجًا ما او تحمّله الذنب، فيكون الى جانبك متفهمًا ومراعيًا شعورك على الارجح.



برج الدلو:

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد المهني:

تمارس سحرك في أسبوع واعد يسلّط الضوء على شخصيتك الفذّة، والتي تترك أثراً في كل من تلتقيه في هذه الأثناء. تقوم بمبادرات وتنقلات مفيدة، ويبدو هذا الأسبوع غنيا بالتطورات وجيدا لشتى انواع التجارة والتطوير والتغيير وتوقيع عقود. تقطف ثمار جهودك السابقة وتحضر لجديد، وتنجح في اي مجال سياحي او اجتماعي يتعاطى مع الناس والزبائن والجماهير ويستقبل الزائرين، فتبدو مضيفاً جيداً، مميّزاً وتؤدي دوراً مهماً في هذا الميدان. قد تنجز اليوم ما تعذّر عليه في الماضي، في حين تدخل أنت فترة مالية جيدة وتتاح لك فرص كثيرة، وخصوصا إذا كنت تتعاطى في مجال الترفيه والتسلية والإعلان والإعلام وكل الصناعات والمجالات.

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد العاطفي:

تحتاج إلى براهين عن حب الآخر لك، والى تطمنك وتهدئتك وغمرك بالصدق والمحبة والعطاء. تسعى من جهتك لإثبات استقرارك وثباتك وإخلاصك، وقد تبذل جهودًا مضاعفة لإظهار حبّك. تعطي لكي تعطى. تدرك ان الحب اخذ وعطاء وانك، إذا وظّفت عواطفك النبيلة باتجاه الآخر يبادلك العواطف نفسها. إلاّ انك تنتظر الكثير من الآخرين وتبحث عن الأمان في مكان ما يشعرك بالهناء.



برج الحوت

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد المهني:

تبلغ أهدافك منتصرًا وفخورًا بنفسك في أسبوع واعد، يساعدك على تسوية المشكلات والانطلاق مجددا وإحراز النتائج السريعة وتوظيف الأفكار الممتازة. تحيّن التعبير عن نفسك بطلاقة وتستقطب التأييد والإعجاب. تحقّق أهدافًا كثيرة مرّة واحدة، ما يعزّز ثقتك بنفسك ويُحدث تغييرات ايجابية في مجال عملك، حتى لو فاجأتك الأمور الطارئة او اصطف ضدّك بعض المنافسين.

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد العاطفي:

تهنأ بقرب الأشقاء والشقيقات والأقرباء والأولاد وتحاول جهدك لإسعادهم. تتقرب أكثر من الشريك أو الزوج والحبيب وتذهب معه لنشاطات خاصة أو لسفر أو لرحلات مميزة. أما إذا كنت عازباً، فقد تلتقي أشخاصاً يلفتون اهتمامك وذلك في أثناء سهرات أو دعوات اجتماعية، وربما تتوقف عند أحدهم محاولاً التودد والتقرّب ، إذا كنت وحيداً. تمارس سحرك بشكل كبير، ما يؤثر إيجاباً فى حياتك الحميمة. تستعيد راحتك ‏وحبّك للتسلية والخروج وملاقاة الناس، فيعجبك ما يحصل معك الآن، ينصح لك الفلك حسن الاختيار وعدم الوقوع ضحية بعض المراوغين والمتملّقين الذين يتقنون المناورة العاطفية ‏لبلوغ أهدافهم.