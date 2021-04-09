توقعات الأبراج ليوم الجمعة ٩ أبريل
يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الجمعة 9-4- 2021، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.
وفيما يلي حظك اليوم الجمعة 9-4- 2021 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار .
برج الحمل
مهنيًا: المشاركة في العمل تخلق نوعًا من الانسجام التام بين الزملاء.
عاطفيًا: تعيش أجواء لا تنتسى تخلدها الذاكرة وتستعيدها في معظم أحاديثك.
صحيًا: خلال الايام القادمه ستضطر لبقاء اضطراريًا في السرير.
برج الثور
مهنيًا: عليك تفادي الاعتراضات المفاجئة التي قد تعرقل مشاريعك المهمة.
عاطفيًا: لا عجب إذا كنت متكاتفًا مع حبيبك في جميع الأمور ومتفقًا معه حول مختلف النقاط .
صحيًا: حاول الابتعاد عن محيطك المهني المملّ ومارس أنشطة ترفّه عنك.
برج الجوزاء
مهنيًا: تتحسّن أوضاعك بعد القرارات الحاسمة التي اتخذتها لتوضيح موقعك على الصعيد العملي.
عاطفيًا: من الأفضل إيجاد الطريقة الناجعة لتخليصه مما يعانيه والوقوف إلى جانبه وتفهم ما يعانيه أو يقلقه.
صحيًا: حال من الاضطراب و ثمة شيئًا غير مريح ينتابك.
برج السرطان
مهنيًا: تحقق نجاحات كبيرة تضعك تحت الضوء.
عاطفيًا: الشريك قادر على قلب الطاولة عليك ساعة يشاء.
صحيًا: تهدأ أعصابك وتبدأ برؤية الحياة من زاوية إيجابية.
برج الأسد
مهنيًا: مواجهة مع منهم أعلى تحصن مركزك وتقوى ثقتك بنفسك.
عاطفيًا: تواجه معارك أنت بغنى عنها هذا اليوم.
صحيًا: اأنت ضحية توترات عصبية تؤثر في صحتك.
برج العذراء
مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم حيوية كبيرة للقيام بالمبادرات والمساعي من دون تقاعس.
عاطفيًا: قد يحاول أحد ما حل الأوضاع بينك وبين الشريك وإعادة المياه إلى مجاريها
صحيًا: بإمكانك التخفيف من الإصابة ببعضها إذا مارست الرياضة.
برج الميزان
مهنيًا: يبشرك هذا اليوم باللقاءات العملية الناجحة وطرح بعض الأفكار المميزة.
عاطفيًا: تساعدك الظروف على تخطي المرحلة الصعبة وفتح صفحة جديدة في العلاقة مبنية على أسس متينة.
صحيًا: لا تسافر فهناك خطر الحوادث وتعرض صحتك للانتكاسة.
برج العقرب
مهنيًا: تفرض شروطك الجديدة في العمل فى التقدم نحو الأمام.
عاطفيًا: غيرة الشريك مبرّرة ولا سيما أنك تبالغ أحيانًا في رد فعلك إزاء الإطراء الذي تتلقاه منه يوميًا، ما يثير دهشته.
صحيًا: إحذر العصبية وانتبه في القيادة فقد تتعرض لحادث وتؤذي نفسك.
برج القوس
مهنيًا: هنالك شخصًا ما يحاول العرقلة أو المماحكة أو وضع العصي في الدواليب.
عاطفيًا: لا تعاتب الشريك باستمرار،يؤدّي الى نتائج تنعكس سلبًا على العلاقة، فانتبه.
صحيًا: تمارس الرياضة بانتظام للحفاظ على حيويتك .
برج الجدي
مهنيًا: جوًا من التنافس بينك وبين زملائك لتقديم الأفضل.
عاطفيًا: سوء تفاهم مع الشريك يزول ويتم حلّه بعد تدخل صديق مشترك
صحيًا: بعض المخاطر ستواجهك: التهاب في اللوزتين، والصدر والحنجرة.
برج الدلو
مهنيًا: حاول البحث عن حليف أو عن صديق ليلطّف الأجواء وليملأ بعض الفراغ
عاطفيًا: لا تدخل الشريك في خلافات عائلية غير مجدية
صحيًا: وفر على نفسك عناء المغامرة على حساب صحتك
برج الحوت
مهنيًا: تحاول أن تستفيد قدر المستطاع لأن الفرصة قد لا تتكرر.
عاطفيًا: لا تفرض على الشريك رأيًا ولا تجرح كبرياءه ولا تضعه في مواقف محرجة
صحيًا: إذا أرهقت نفسك أكثر من اللازم ستكون العواقب وخيمة عليك، انتبه.