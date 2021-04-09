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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج ليوم الجمعة ٩ أبريل

صدى البلد

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الجمعة  9-4- 2021، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.


وفيما يلي حظك اليوم الجمعة 9-4- 2021 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار .


برج الحمل

مهنيًا: المشاركة في العمل  تخلق نوعًا من الانسجام التام بين الزملاء.

عاطفيًا: تعيش أجواء لا تنتسى تخلدها الذاكرة وتستعيدها في معظم أحاديثك.

صحيًا:  خلال الايام القادمه ستضطر  لبقاء اضطراريًا في السرير.

 برج الثور

مهنيًا: عليك تفادي الاعتراضات المفاجئة التي قد تعرقل مشاريعك المهمة.

عاطفيًا: لا عجب إذا كنت متكاتفًا مع حبيبك في جميع الأمور ومتفقًا معه حول مختلف النقاط .

صحيًا: حاول الابتعاد عن محيطك المهني المملّ ومارس أنشطة ترفّه عنك.

 برج الجوزاء

مهنيًا: تتحسّن أوضاعك بعد القرارات الحاسمة التي اتخذتها لتوضيح موقعك على الصعيد العملي.

عاطفيًا: من الأفضل إيجاد الطريقة الناجعة لتخليصه مما يعانيه والوقوف إلى جانبه وتفهم ما يعانيه أو يقلقه.

صحيًا:  حال من الاضطراب و ثمة شيئًا غير مريح ينتابك.

 برج السرطان

مهنيًا: تحقق نجاحات كبيرة تضعك تحت الضوء.

عاطفيًا:  الشريك  قادر على قلب الطاولة عليك ساعة يشاء.

صحيًا: تهدأ أعصابك وتبدأ برؤية الحياة من زاوية إيجابية.

برج الأسد

مهنيًا: مواجهة مع منهم أعلى تحصن مركزك وتقوى ثقتك بنفسك.

عاطفيًا: تواجه معارك أنت بغنى عنها هذا اليوم.

صحيًا: اأنت ضحية توترات عصبية تؤثر في صحتك.

 برج العذراء

مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم حيوية كبيرة للقيام بالمبادرات والمساعي من دون تقاعس.

عاطفيًا: قد يحاول أحد ما حل الأوضاع بينك وبين الشريك وإعادة المياه إلى مجاريها

صحيًا: بإمكانك التخفيف من الإصابة ببعضها إذا مارست الرياضة.

 برج الميزان

مهنيًا: يبشرك هذا اليوم باللقاءات العملية الناجحة وطرح بعض الأفكار المميزة.

عاطفيًا: تساعدك الظروف على تخطي المرحلة الصعبة وفتح صفحة جديدة في العلاقة مبنية على أسس متينة.

صحيًا: لا تسافر فهناك خطر الحوادث وتعرض صحتك للانتكاسة.

 برج العقرب

مهنيًا: تفرض شروطك الجديدة في العمل فى التقدم نحو الأمام.

عاطفيًا: غيرة الشريك مبرّرة ولا سيما أنك تبالغ أحيانًا في رد فعلك إزاء الإطراء الذي تتلقاه منه يوميًا، ما يثير دهشته.

صحيًا: إحذر العصبية وانتبه في القيادة فقد تتعرض لحادث وتؤذي نفسك.

برج القوس

مهنيًا: هنالك شخصًا ما يحاول العرقلة أو المماحكة أو وضع العصي في الدواليب.

عاطفيًا: لا تعاتب الشريك باستمرار،يؤدّي الى نتائج تنعكس سلبًا على العلاقة، فانتبه.

صحيًا: تمارس الرياضة بانتظام للحفاظ على حيويتك .

 برج الجدي

مهنيًا:  جوًا من التنافس بينك وبين زملائك لتقديم الأفضل.

عاطفيًا: سوء تفاهم مع الشريك يزول ويتم حلّه بعد تدخل صديق مشترك

صحيًا: بعض المخاطر ستواجهك: التهاب في اللوزتين، والصدر والحنجرة.

 برج الدلو

مهنيًا: حاول البحث عن حليف أو عن صديق ليلطّف الأجواء وليملأ بعض الفراغ

عاطفيًا: لا تدخل الشريك في خلافات عائلية غير مجدية

صحيًا: وفر على نفسك عناء المغامرة على حساب صحتك

 برج الحوت

مهنيًا: تحاول أن تستفيد قدر المستطاع لأن الفرصة قد لا تتكرر.

عاطفيًا: لا تفرض على الشريك رأيًا ولا تجرح كبرياءه ولا تضعه في مواقف محرجة

صحيًا: إذا أرهقت نفسك أكثر من اللازم ستكون العواقب وخيمة عليك، انتبه.
 

 

 

 

 

 

 

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